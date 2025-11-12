La borrasca Claudia deja rachas huracanas de hasta 183 km/h en cotas altas de Cantabria

La borrasca Claudia instalada al oeste de la península vuelve a traer otro vendaval a Cantabria con rachas que desde primera hora dejan valores considerados ... huracanados en las cotas más altas, con el máximo registrado en Fuente Dé, a 1.900 metros de altitud, con 183 km/h, la más alta de España, según confirmaba tras revisar los datos de esta misma mañana el delegado de la Aemet en Cantabria, Sergio Fernández. En la estación de Cabaña Verónica se han alcanzado los 139 km/h y en zonas más bajas también se ha sentido con fuerza el viento de componente sur en San Roque de Riomiera con 130 km/h; Alto Campoo, con 108km/h, y Torrelavega con 99km/h.

La Aemet ha activado desde las nueve de la mañana el aviso naranja por la fuerza del viento en Liébana con rachas de hasta 110 km/h. Aunque se haya superado ampliamente esta cifra en Picos de Europa, cabe destacar que los avisos de la Agencia están enfocados a los núcleos de población. Además, el interior, tanto el Centro y Valle de Villaverde como la Cantabria del Ebro también permanecen en aviso amarillo por fuertes rachas de viento sur de hasta 90km/h, durante todo el día y hasta las cinco de la tarde respectivamente.

Estas condiciones vuelven a poner a la región en alerta por riesgo de incendios forestales, que este martes registró cuatro fuegos, uno de ellos todavía activo desde primera hora de la mañana en Cillorigo de Liébana, dentro del Parque Nacional de Picos de Europa, según informa el Gobierno de Cantabria.

⚠️Os recordamos



Liébana

🟡AMARILLO 12h de hoy a 06h de mañana

🟠NARANJA 06 a 18h de mañana

🟡AMARILLO 18h de mañana a 6h del jueves

🟠NARANJA 06h a 00h del jueves



Franja central

🟡AMARILLO 18h de hoy a fin del jueves



Cantabria del Ebro

🟡AMARILLO 10h de mañana a fin del jueves pic.twitter.com/UOVo0cW05C — 112 Cantabria (@112Cantabria) November 11, 2025

A pesar de los fuertes envites del viento, no se han registrado problemas ni en las salidas ni llegadas de los aviones en el aeropuerto Seve-Ballesteros, donde las rachas máximas han sido de 60km/h, ya que los avisos en vigor son para el interior de la región.

Al igual que ocurrió la semana pasada, esta pasada madrugada ha sido más cálida de lo habitual para un mes de noviembre en Cantabria. La máxima la ha anotado Ramales de la Victoria con 22,6º a las tres de la madrugada. También destacan en la tabla de la Aemet las temperaturas alcanzadas antes del amanecer en Castro Urdiales y la estación del aeropuerto Seve-Ballestero, en ambos casos con 21,7º, Bárcena de Cicero (21,6º) y en San Vicente de la Barquera (21,2º).

Para explicar lo inusual de estas temperaturas, el delegado de la Aemet en Cantabria pone el ejemplo de la estación del aeropuerto del Seve Ballesteros: «Hemos tenido una madrugada con mínimas de 18-19 grados, cuando lo habitual en un mes de noviembre suelen ser de entre 8º y 10º, es decir, una anomalía de 10 grados por encima de la media para la época», detalla Fernández.

Este jueves: 26º en pleno noviembre

El viento sur seguirá soplando con fuerza durante este miércoles, especialmente hasta primera hora de la tarde. Los cielos serán nubosos o cubiertos en la mayoría de la región, mientras la máximas seguirán en ascenso. Este jueves el mercurio puede llegar, según las previsiones de la Aemet, a los 26 grados en el interior, en municipios como Torrelavega, y Cabezón de la Sal, mientras que en la costa se registrarán valores alrededor de los 25 grados en Santander, Castro Urdiales y San Vicente. En Potes el termómetro subirá hasta los 21º y en Reinosa hasta los 17º.

«Este jueves será el día de más calor, pero aunque menos, habrá viento sur hasta el final de la semana, con temperaturas más altas de lo habitual y, en general sin lluvias, salvo precipitaciones débiles en el sur de la región», apunta el delegado de la Aemet en Cantabria.