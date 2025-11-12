El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los bomberos del Gobierno de Cantabria retiran un invernadero tirado por el viento en Penilla (Villafufre). DM

La borrasca Claudia deja rachas huracanas de hasta 183 km/h en cotas altas de Cantabria

A primera hora de la mañana permanece activo un incendio forestal en Canal de las Vacas, en Cillorigo de Liébana, dentro del Parque Nacional de Picos de Europa | Este jueves se esperan temperaturas de hasta 26º en el interior y 25º en la costa

Ana Gil Zaratiegui

Ana Gil Zaratiegui

Santander

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:03

Comenta

La borrasca Claudia instalada al oeste de la península vuelve a traer otro vendaval a Cantabria con rachas que desde primera hora dejan valores considerados ... huracanados en las cotas más altas, con el máximo registrado en Fuente Dé, a 1.900 metros de altitud, con 183 km/h, la más alta de España, según confirmaba tras revisar los datos de esta misma mañana el delegado de la Aemet en Cantabria, Sergio Fernández. En la estación de Cabaña Verónica se han alcanzado los 139 km/h y en zonas más bajas también se ha sentido con fuerza el viento de componente sur en San Roque de Riomiera con 130 km/h; Alto Campoo, con 108km/h, y Torrelavega con 99km/h.

