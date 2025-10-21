El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer se coloca en el mamógrafo para realizarse la prueba. Reuters

Buruaga dice que las críticas de Ammucam al cribado de cáncer son «poco afortunadas»

La presidenta asegura que el retraso en la lectura de mamografías es «coyuntural», como consecuencia de la «falta» de radiólogos este verano, pero subraya que el programa «funciona correctamente»

Ana Rosa García

Ana Rosa García

Santander

Martes, 21 de octubre 2025, 18:23

Comenta

«Coincido con la presidenta de Ammucam, a la que valoro y respeto muchísimo su labor, en que efectivamente la detección precoz salva vidas», afirmó ... la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, pero a la vez consideró «poco afortunadas» las declaraciones de María Antonia Gimón el lunes en el patio del Parlamento –durante la lectura del manifiesto con motivo del Día Internacional del Cáncer de Mama– asegurando que el cribado «no funciona correctamente» en la región. «Creo, honestamente, que cuando uno hace unas afirmaciones como esas tiene que cuidar mucho el momento y el contexto porque puede llevar a pensar que lo que ha ocurrido en otros lugares, como en Andalucía, es lo mismo que está ocurriendo en Cantabria, y nada más lejos de la realidad», sentenció Buruaga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adif aprueba el proyecto del soterramiento y licitará las obras entre «finales de año y principios de 2026»
  2. 2

    Una llamada de auxilio desde Vietnam
  3. 3 Dos heridos graves y seis leves en un choque frontal entre un coche y un autobús en Castro Urdiales
  4. 4

    Correos ya no entrega cartas a los vecinos de Santander que no han actualizado el nombre de su calle
  5. 5 Quesos, música y bebidas artesanas, este fin de semana en la plaza Alfonso XIII
  6. 6

    Ganadería «blinda» Cantabria y suspende todas las ferias ante la nueva enfermedad de las vacas
  7. 7

    CC OO desmiente a Agustín Molleda: «Trajeron hechas las bases del concurso»
  8. 8

    Cantabria concede mil permisos en terreno rústico en dos años con la nueva Ley del Suelo
  9. 9

    Igual suaviza su rechazo inicial al proyecto del Racing para El Sardinero y el Ayuntamiento lo analizará
  10. 10

    Adif, Consejería y Camargo firman el convenio que permitirá iniciar la cubrición de vías en 2028

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Buruaga dice que las críticas de Ammucam al cribado de cáncer son «poco afortunadas»

Buruaga dice que las críticas de Ammucam al cribado de cáncer son «poco afortunadas»