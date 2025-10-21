Buruaga dice que las críticas de Ammucam al cribado de cáncer son «poco afortunadas»

«Coincido con la presidenta de Ammucam, a la que valoro y respeto muchísimo su labor, en que efectivamente la detección precoz salva vidas», afirmó ... la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, pero a la vez consideró «poco afortunadas» las declaraciones de María Antonia Gimón el lunes en el patio del Parlamento –durante la lectura del manifiesto con motivo del Día Internacional del Cáncer de Mama– asegurando que el cribado «no funciona correctamente» en la región. «Creo, honestamente, que cuando uno hace unas afirmaciones como esas tiene que cuidar mucho el momento y el contexto porque puede llevar a pensar que lo que ha ocurrido en otros lugares, como en Andalucía, es lo mismo que está ocurriendo en Cantabria, y nada más lejos de la realidad», sentenció Buruaga.

Como ya ha reconocido el consejero de Salud, César Pascual, en distintos momentos en las últimas semanas, la jefa del Ejecutivo dijo que «ha habido un cierto retraso o una demora a la hora de la lectura de las mamografías», como consecuencia de la «falta de radiólogos» en la Unidad de Mama de Valdecilla, después de que se produjera una jubilación en el equipo y otro de sus profesionales decidiera trasladar su puesto de trabajo a otra comunidad. Pero a renglón seguido precisó que «el cribado funciona correctamente» y que «no hay casos dudosos derivados del plan de mama en el limbo».

Buruaga insistió en que todas las mujeres que tienen pendiente una prueba complementaria, porque la mamografía inicial no ha sido suficiente para determinar el diagnóstico, «ya están citadas hace días en Cantabria». Y con respecto a las que aún esperan la carta con el resultado, aseguró que «cuando se ha visto que esas lecturas de las mamografías se estaban demorando más de lo deseable» –por encima de los dos meses–, por «un problema coyuntural, sobrevenido», desde la Consejería se tomaron medidas «inmediatamente». Por eso defendió que «se ha actuado de forma impecable».

Para paliar ese atasco, «lo que se hace es reforzar el sistema poniendo todos los medios de nuestro servicio de salud, del público y del privado, a disposición de ese objetivo», apuntó. Y ahí se incluye la derivación de mil de las mamografías acumuladas a lo largo del verano (más de 3.900) para que los radiólogos del servicio del Hospital Santa Clotilde se encarguen de realizar el informe. También se ha incorporado por primera vez al cribado el equipo de Rayos de Sierrallana, recordó.

Sobre la petición de datos de los cribados poblacionales formulada desde el Ministerio de Sanidad, la presidenta aclaró que Cantabria no se negará a facilitarlos, porque «los hemos dado siempre y los vamos a continuar dando siempre». Sin embargo, señaló que algunos de los que se solicitan ahora son «imposibles de conseguir», porque «se nos piden otros indicadores para poner en marcha un nuevo sistema de información en el Ministerio que todavía no está ni definido ni concluido, sino que se está trabajando en ello». Y eso es lo que se ha respondido, como el resto de comunidades gobernadas por el PP, en una carta remitida al departamento de Mónica García. Entiende la presidenta que esa petición «es fruto de una improvisación para tratar de utilizar esto como elemento de confrontación política».

En su comparecencia ante los medios, Buruaga también aprovechó para recordar que «hubo un momento en que los programas de cribado funcionaban muy mal en Cantabria o no funcionaban. Y fue durante la pasada legislatura (PRC-PSOE), cuando se suspendió, con la excusa del covid, el cribado de cáncer de colon, que hemos tenido que reactivar nosotros». Y entonces «a nadie escuché decir nada».