El consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, junto a la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta, registra las Cuentas. Roberto Ruiz

Buruaga presenta el Presupuesto sin apoyos y deberá afrontar una complicada negociación

La presidenta confía en lograr los votos y prefiere «no elucubrar» con unas elecciones anticipadas | El documento, que alcanza los 3.913 millones, inicia ahora su tramitación en el Parlamento

Daniel Martínez
Ángela Madrazo

Daniel Martínez y Ángela Madrazo

Santander

Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:41

La presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, lleva dos semanas desgranando las partidas más importantes del borrador de Presupuestos de Cantabria para 2026 ... en cada una de las consejerías. Cuando el responsable de Economía, Luis Ángel Agüeros, presentó ayer el Parlamento autonómico el documento, los grandes números ya se conocían. En la rueda de prensa posterior al registro de las Cuentas, el popular tuvo problemas para aportar alguna novedad sobre lo que ya se sabía. Que el montante total ascenderá hasta los 3.913 millones de euros (un 4,37% más que el año anterior), que supone una apuesta por la gestión eficiente y el mantenimiento de los servicios públicos continuando la senda de reducción de la deuda, que las partidas en sanidad, educación y servicios sociales se incrementarán por encima de la media para sumar el 70%del montante, que se mantiene la apuesta por favorecer la economía productiva y atraer inversión... Lo novedoso de lo ocurrido ayer es lo que ya se venía barruntando desde la vuelta de las vacaciones, que el distanciamiento entre PP y PRC ha hecho que el Presupuesto llegue a la Cámara, por primera vez esta legislatura, sin un pacto previo que garantice su aprobación.

