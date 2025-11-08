El buzo cántabro fallecido mientras trabajaba en una presa de Jaén murió por un infarto

La muerte del buzo cántabro José Antonio Bermejo Álvarez el pasado jueves, 30 de octubre, ocurrida en el embalse del Rumblar, ubicado en Baños de ... la Encina (Jaén), mientras realizaba unas labores de mantenimiento en la presa de la infraestructura fue provocada por un infarto. Así lo confirmaron a este periódico miembros de la empresa Instalsub, en la que trabajaba el profesional santanderino, que a sus 63 años contaba con más de cuatro décadas de experiencia. Para ello, se basaron en el resultado del informe preliminar de la autopsia realizada.

Según explicaron, Bermejo, que se presentó voluntario para la inmersión, se mostró desorientado durante el descenso, en concreto a poco más de 30 metros de profundidad, sin responder a las llamadas de sus compañeros. En ese momento se activó el protocolo de seguridad y uno de ellos se sumergió y lo encontró inconsciente, rescatándole del agua. Ya en el exterior, los miembros del equipo, que contaban con cámara hiperbárica y conocimientos avanzados de primeros auxilios, dieron aviso a los servicios de emergencia y mantuvieron al cántabro con pulso hasta que llegaron los sanitarios. Pese a que se realizaron las correspondientes maniobras de reanimación, finalmente no pudieron salvar su vida.

Según detallaron miembros de equipo de la empresa en la que trabajaba, Bermejo había pasado hacía menos de dos meses su último reconocimiento médico y también realizado recientemente inmersiones similares a la que realizó en el embalse andaluz.

Sus compañeros le describen como una persona divertida y afable, gran trabajador y excelente compañero, y lamentan, a la vez que denuncian, que en una profesión que genera un gran desgaste físico los buzos profesionales no cuenten todavía con un coeficiente anticipado de jubilación similar al de otras profesiones de riesgo, como ocurre con mineros y marineros.