El cántabro realizaba tareas de mantenimiento en la presa del embalse del Rumblar, en el municipio de Baños de la Encina (Jaén). Antonio Agudo

El buzo cántabro fallecido mientras trabajaba en una presa de Jaén murió por un infarto

Miembros de la empresa en la que trabajaba confirman el resultado del informe preliminar de la autopsia realizada al santanderino

Álvaro G. Polavieja

Álvaro G. Polavieja

Santander

Sábado, 8 de noviembre 2025, 07:41

Comenta

La muerte del buzo cántabro José Antonio Bermejo Álvarez el pasado jueves, 30 de octubre, ocurrida en el embalse del Rumblar, ubicado en Baños de ... la Encina (Jaén), mientras realizaba unas labores de mantenimiento en la presa de la infraestructura fue provocada por un infarto. Así lo confirmaron a este periódico miembros de la empresa Instalsub, en la que trabajaba el profesional santanderino, que a sus 63 años contaba con más de cuatro décadas de experiencia. Para ello, se basaron en el resultado del informe preliminar de la autopsia realizada.

