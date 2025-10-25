Cabárceno será gratis la próxima semana para niños disfrazados
El Gobierno aprovecha las vacaciones escolares y premiará a los menores que vayan ataviados con temática de Samuín
DM
Sábado, 25 de octubre 2025, 17:59
El Parque de la Naturaleza de Cabárceno ofrecerá acceso gratuito a los menores de hasta 12 años que acudan disfrazados con temática de Samuín, desde ... mañana lunes hasta el próximo domingo, 2 de noviembre.
Coincidiendo con la semana de vacaciones escolares en Cantabria, la instalación ha organizado diferentes actividades en torno la tradicional fiesta de origen celta que marca el final del verano y el inicio de la temporada invernal o estación oscura. Una propuesta que tiene como objetivo acercar al público infantil y familiar las raíces del hoy popularizado Halloween. El acceso a la telecabina va aparte y se comprará en taquilla.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión