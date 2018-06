Cabezón Puede Sal solicita que se depuren responsabilidades por la denuncia de los trabajadores de Corporaciones Locales Javier Rosendo La portavoz asegura que no se ha respetado el convenio colectivo LUCÍA ALCOLEA Cabezón de la Sal Miércoles, 20 junio 2018, 09:23

La portavoz de Cabezón Puede Sal en el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, Blanca Castañeda, solicitó ayer a través de una nota de prensa la dimisión del responsable del equipo de gobierno (PRC, PSOE e IU) de que algunos de los trabajadores de Corporaciones Locales hayan denunciado al Ayuntamiento «por no respetar las condiciones del convenio colectivo». La concejala de la agrupación pide «que se pague a los trabajadores y trabajadoras denunciantes, así como al resto de personas contratadas por el mismo programa, aquello que les corresponde por el trabajo realizado», además de «informar sobre quién o quiénes son los responsables de que se hayan incumplido las leyes y que éstos presenten su dimisión», según reza la nota de prensa.

Castañeda explica que «en el pleno del mes de junio, preguntamos al equipo de gobierno si se iban a depurar responsabilidades, a lo que nos contestó negativamente». La depuración de las mismas, continúa, «es lo que solicita la ciudadanía, no solo de este Ayuntamiento, sino de todo el país, cansada ya de tanta negligencia y falta de respeto por la clase trabajadora». Además, dice, «la denuncia a la que hemos tenido acceso expone que no se han aplicado los salarios del convenio laboral de referencia para el resto de trabajadores del Ayuntamiento», es decir, que «éste les paga menos sueldo que al resto de empleados que realiza el mismo trabajo, lo que supone una clara ilegalidad e indignidad». Asegura la política que este tipo de casos ya se ha dado en otros ayuntamientos gobernados por diferentes partidos políticos, «y nos sorprende que no haya servido de escarmiento» el hecho de que los jueces le hayan dado la razón a los denunciantes y «sean las arcas municipales quienes hayan tenido que asumir el coste íntegro del juicio y los intereses de demora».

Aunque lo que más les sorprende, señala, «es que en un equipo de gobierno en el que se encuentra Izquierda Unida, que además ocupa la Concejalía de Personal, se realicen vulneraciones a los derechos de los trabajadores de este calibre, sobre todo teniendo en cuenta que es IU de Santander quien ha pedido que dimita la concejala de empleo de dicho Ayuntamiento por un caso similar». Desde Cabezón Puede acusan al equipo de gobierno de «incoherente, lo que nos causa mucha tristeza», expresó la portavoz.