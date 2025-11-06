Atención, simulacro: esta noche se recreará un accidente con incendio en el túnel de la S-10 en Maliaño

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible va a realizar esta noche un simulacro para casos de accidente con incendio en el túnel de Maliaño ... de la carretera S-10, con el fin de comprobar «la efectividad» de los protocolos de actuación y evaluar la coordinación de los servicios de emergencia.

En la recreación participará el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Protección Civil del Gobierno de Cantabria, 112, Bomberos del Ayuntamiento de Santander y Camargo, Guardia Civil, Cruz Roja, ambulancias del 061 del Servicio Cántabro de Salud (SCS), la empresa explotadora del túnel Aquaterra y los RST de Tekia Ingenieros.

Ampliar Plano del simulacro de incendio en el túnel de Maliaño. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

Para llevar a cabo la actividad, desde hoy por la noche a las 23.00 horas hasta mañana a las 04.30 horas, se cerrará el túnel en ambos sentidos, extendiéndose la afectación al tráfico entre los kilómetros 3,075 y 5,210 de la S-10, según informó este jueves el departamento dirigido por Óscar Puente.

Durante este periodo, se reducirá a uno el número de carriles por sentido de circulación hasta el enlace de Maliaño/Muriedas por el que se desviará el tráfico a las calzadas laterales a la S-10. Igualmente, para facilitar la circulación, se habilitará un itinerario alternativo debidamente señalizado por la S-10 a través del enlace de la salida 4 Maliaño/Muriedas en el kilómetro 3,844 -sentido Bilbao- y el kilómetro 4,340 -sentido Santander-.

Características del simulacro

La normativa actual sobre seguridad en los túneles de carreteras del Estado exige organizar simulacros periódicos para entrenar y valorar su capacidad de respuesta ante una situación de emergencia en este tipo de vías.

Ampliar Simulacro de actuación de bomberos y sanitarios en una emergencia por incendio en el túnel del Fabar en la autovía del Cantábrico, A-8. Nel Acebal

El simulacro de esta noche consiste en evaluar la coordinación de todos los actores implicados (servicios de emergencia, gestores del túnel, protección civil y demás efectivos) en un caso de accidente con incendio en el que se debe auxiliar y proporcionar asistencia sanitaria a las víctimas, así como evacuar a los usuarios del túnel. A la conclusión de la actividad, el Ministerio de Transportes distribuirá material gráfico y audiovisual de la misma, que se podrá visualizar en la página web de El Diario Montañés.

Otros simulacros

Según recordó el departamento de Óscar Puente, en el pasado mes de junio se realizó otro simulacro con incendio en Cantabria, en el túnel de Bárcena de Pie de Concha de la N-611. A nivel nacional también se llevaron a cabo este tipo de actividades en diferentes puntos del país como en el túnel de Somport, en Huesca; en el de la A-2 entre Guadalajara y Zaragoza; en el de Alongos de la A-52, en Ourense; y en el de la M-40, en Madrid.

Las recreaciones, que tienen como objetivo trabajar «intensamente» en la seguridad de la Red de Carreteras del Estado, sirven también para que los servicios de emergencias estén «en alerta en caso de necesidad», añadió el Ministerio.