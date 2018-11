El cambio de sistema informático de los centros de salud trae de cabeza a los médicos de familia Una paciente sale de la consulta de su médico de cabecera. / DM Los profesionales se quejan de que se cuelga «con frecuencia» y «las consultas se retrasan». Los informáticos avisaron de que «antes había que renovar los equipos» ANA ROSA GARCÍA Santander Jueves, 1 noviembre 2018, 07:37

El cambio del sistema informático de los centros de salud de Cantabria trae de cabeza a los médicos de familia. Primero porque la puesta en marcha del nuevo software -bautizado como AP Cantabria (antes OMI)- se está encontrando «ciertos contratiempos técnicos que se van solucionando sobre la marcha». Y segundo porque los cursos que se están impartiendo sobre el manejo del nuevo sistema genera una «sobrecarga laboral» para los profesionales que se quedan al frente de las consultas, que «atienden a sus pacientes y a los de los compañeros en formación», como apuntan varios médicos cuestionados por este periódico.

Los facultativos critican que el sistema «se cuelga con frecuencia» y entorpece el ritmo de las consultas. Del ordenador depende todo. Se controla y actualiza la historia clínica de los pacientes, se gestionan las pruebas diagnósticas y las analíticas, y se emiten partes de baja y recetas de medicamentos. Si falla el equipo, repercute en la agenda del día y en la sala de espera, donde se eleva el nivel de impaciencia. Las quejas no han tardado en llegar «por diferentes vías» a la Gerencia del Servicio Cántabro de Salud (SCS). En ellas, los profesionales muestran su desacuerdo con la instauración del nuevo programa informático, no solo porque «es mucho más lento» que el anterior, sino porque es «poco intuitivo. No se pueden minimizar las pantallas y retrasa el desarrollo de las consultas». Eso sin contar que «falta información y pruebas diagnósticas» que, en su defecto, se han de encargar a mano. Por todo ello, hay médicos que han solicitado por escrito (con firmas incluidas) el retorno al sistema OMI, que «aunque tuviera deficiencias, permitía atender a los pacientes con mayor prontitud y resolución».

El dato 13 de los 43 centros de salud ya han cambiado en los últimos meses al nuevo sistema informático, denominado AP Cantabria.

El gerente del SCS, Benigno Caviedes, reconoce que en estos momentos esta es su «preocupación número uno». «Es cierto que el cambio del sistema informático no está saliendo especialmente bien. Estamos identificando todos los problemas de integración que hace que no funcione todo lo bien que quisiéramos, para ir resolviéndolos», admite.

La migración se activó en primavera y se ha ido desarrollando de forma progresiva, siempre durante el fin de semana, precisamente para interferir lo menos posible en el día a día de la actividad asistencial. Hasta la fecha se han adaptado al nuevo programa 13 de los 43 centros de salud de Cantabria. En vista de los problemas surgidos en ellos, entre los que aún están pendientes de despedirse del OMI se están planteando incluso solicitar a la Gerencia que detenga el proceso hasta que se solucionen esos contratiempos, de tal forma que cuando se implante AP Cantabria vaya rodado.

Equipos «obsoletos»

Desde el Servicio de Informática de Atención Primaria aseguran que avisaron a la Administración de que antes de emprender este proyecto era precisa la renovación de los equipos. Señalan que «en múltiples ocasiones» se solicitó la compra de ordenadores, pero sin embargo «se está realizando la implantación del nuevo sistema con equipos obsoletos». Y ahí está la raíz del problema: los viejos ordenadores no disponen de la suficiente potencia para que el programa funcione adecuadamente.

Caviedes sostiene que «es importante que los equipos se renueven», pero no entra a valorar la situación del contrato en el que se contemplaba esa actualización, valorado en casi ocho millones de euros. Y prefiere no tocar el tema porque está «paralizado» desde hace meses por orden suya. Convocado en la etapa de la Gerencia de Julián Pérez Gil, este concurso público levantó ampollas entre los profesionales del servicio de informática de Atención Primaria, que denunciaron que implicaba una «privatización» de sus funciones. Por eso, una de las primeras decisiones adoptadas por Caviedes, cuando asumió el relevo en la Dirección del SCS, fue detener esa adjudicación, para «repasar cómo está el asunto y verificar que toda la documentación ha seguido los trámites pertinentes, antes de seguir adelante», como dijo en julio a este periódico. Pero aquella decisión congeló también la renovación de todos los ordenadores de los centros de salud, incluida en ese paquete millonario.