Cambios en el tráfico para esta semana: supresión de trenes entre Astillero y Orejo y cierre del túnel de Somaconcha

Operarios trabajan en el túnel de Gedo durante una de las fases de las obras de modernización de la infraestructura.

Ana del Castillo Santander Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:00 Comenta Compartir

Noviembre trae cambios en el tráfico ferroviario y por carretera de Cantabria, aunque en realidad los conductores cántabros llevan sufriendo cortes y desvíos desde hace meses. Por un lado, desde hoy y hasta principios de marzo de 2026 los trenes que hacen la ruta entre Astillero y Orejo se suprimen por las obras de duplicación y electrificación de la vía en ese tramo, de 6,8 kilómetros de longitud. Por tanto, la interrupción del servicio afectará tanto a la línea de Cercanías Santander-Liérganes (C3) como a la de Media Distancia que comunica la capital cántabra con Bilbao (R3). Para garantizar la movilidad de los viajeros y cubrir este trayecto durante los próximos cuatro meses, Renfe ha programado más de 5.000 desplazamientos por carretera: se contemplan 48 circulaciones de autobuses diarias los días laborables y 42 en los fines de semana y festivos.

Los pasajeros de los Cercanías Santander-Liérganes realizarán por carretera el tramo entre Astillero y Liérganes; y los de los trenes de Media Distancia que conectan con Bilbao, el trayecto entre Astillero y Orejo.

La programación y horarios de estos viajes estarán expuestos en las estaciones y apeaderos afectados, además de en los expositores de las estaciones, en el canal de WhatsApp y en renfe.com.

Obras de duplicación de la vía Las obras de duplicación del tramo, cuyo objetivo es ampliar la capacidad de la red de Cercanías de Cantabria, abarcan cerca de siete kilómetros entre Astillero y Orejo, en la línea de ancho métrico que enlaza Santander con Bilbao. La actuación supone la construcción de otra vía (actualmente solo hay una), un nuevo viaducto sobre la ría de Solía y su electrificación. Además, el proyecto también contempla instalar nuevos sitemas de regulación del tráfico automatizados, como enclavamientos, sistemas de detección, señalización fija y luminosa, y la mejora de los apeaderos de La Cantábrica y San Salvador y la accesibilidad de la estación de Heras. El proyecto tiene una dotación de 1.599 millones de euros y, según el ministerio de Transportes, permitirá «aumentar tanto la velocidad máxima de la línea como el confort de los viajeros».

Túnel de Somaconcha, cerrado hasta el jueves

El Ministerio que dirige Óscar Puente continúa además ejecutando las obras de modernización de los túneles de Gedo, Somaconcha, Lantueno, Las Caldas, Riocorvo y Pedredo, situados en la autovía A-67. Como ya ocurrió la semana pasada con el túnel de Pedredo, el de Somaconcha también estará cerrado unos días. Los trabajos obligarán a cortar el tráfico por el túnel, en sentido Palencia, en el tramo comprendido entre los kilómetros 157 y 144. Está previsto que la actuación dure hasta el jueves 6 de noviembre. Eso sí, en horario nocturno, de 20.00 a 7.00 horas, la calzada permanecerá abierta. Por un carril se podrá circular y en el otro se dejará la maquinaria de obra, por lo que los transportes especiales deberán tener en cuenta esta limitación al paso por el túnel.

Para asegurar la fluidez del tráfico durante el día, se ha habilitado un itinerario alternativo, debidamente señalizado, por la carretera N-611, con salida en el enlace 157 de la A-67 y reincorporación a la autovía en Santiurde de Reinosa.

En el desarrollo de estos trabajos, que se enmarcan dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), se va a llevar a cabo el extendido de la capa de rodadura con aglomerado asfáltico en la calzada sentido Palencia del túnel de Somaconcha.