Más de 700 candidatos se enfrentan por 16 puestos de trabajo en Correos Un grupo de opositores, ayer, antes de iniciarse la prueba en la Facultad de Ciencias Empresariales. / María Gil Lastra Cantabria Los aspirantes a obtener un puesto de personal laboral fijo en la compañía afrontaron las pruebas entre la resignación y el escepticismo NACHO GONZÁLEZ UCELAY SANTANDER. Lunes, 1 octubre 2018, 19:09

Más de 700 personas se presentaron este domingo al examen de ingreso como personal laboral fijo en la plantilla de Correos convocado por la compañía para cubrir 16 puestos de trabajo en Cantabria, cifras, esta y aquella, que si bien no cundieron en el ánimo de algunos de los opositores, muy seguros de sus posibilidades, sí hicieron algo de mella en las esperanzas de otros de los asistentes, abrumados por el cálculo de probabilidades de poder atrapar una plaza entre el gentío.

Una sencilla operación matemática, la división del número de aspirantes entre el número de empleos, les había advertido de antemano de que sólo uno de cada 75 aspirantes iba a salir de allí con un trabajo. Las opciones aumentaron luego de saberse que de las 1.200 personas que se habían inscrito en las listas 'sólo' se presentaron 716 -el 60%-, rebaja que otorgaba un empleo a uno de cada 45 opositores.

Llamados a las nueve de la mañana a las aulas de la Facultad de Ciencias Empresariales, los aspirantes, hombres y mujeres que abarcaban una considerable franja de edad, comenzaron a las diez en punto un proceso que se demoró hasta pasada la una de la tarde.

Durante esas tres horas, los candidatos tuvieron que realizar una prueba general tipo test de 60 preguntas y, después, otra más específica para cada categoría de trabajo -logística, reparto en el ámbito urbano y rural y atención al cliente en oficinas- de 40 más con la que completaron un ejercicio cuyos resultados les acompañarán a una posterior fase de méritos en la que se valorarán tanto la formación adquirida para el desempeño del trabajo que demandan como la experiencia que hayan acumulado.

A sabiendas de las dificultades que entrañaba el acceso a uno de los 16 empleos ofertados en Cantabria (Correos ofrecía en toda España 2.295 puestos fijos en una convocatoria a la que se presentaron más de 116.000 personas), no todos acudieron como si la vida les fuera en ello.

«Encontré trabajo justo después de inscribirme, así que apenas he preparado la oposición», reconocía Manuel Rodríguez, para quien las pruebas de este domingo fueron «una primera toma de contacto» con estas convocatorias. «A parte de que mira la pila de gente que hay».

Más optimista, Luis Flor esperaba al menos poder aprobar. «En realidad no he tenido tiempo para prepararlas porque me enteré el último día que había para apuntarse, en julio, pero bueno, vamos a ver qué nos encontramos y qué es lo que pasa».

En cambio, Ana Preciados no esperaba nada. Pero nada de nada. «Reconozco que no me he preparado estas oposiciones como debería, pero aquí hay muchas personas que la traen muy bien preparada y en realidad no les va a servir de nada. ¿Por qué lo digo? Pues por los convenios que hay entre los sindicatos y la Sociedad Estatal de Correos, por la cantidad de gente que hay y las pocas plazas que se ofertan... Por todo un poco».

«Insuficientes»

Mencionaba Ana a los sindicatos, para los que las 16 plazas que Correos pretende cubrir en Cantabria mediante esta nueva convocatoria «son insuficientes para compensar la destrucción de 150 empleos a lo largo de la última década».

En CCOO, pese a que consideran que la convocatoria de oposiciones «es una buena noticia», creen que estas plazas que se van a cubrir ahora «no solucionan la degradación del servicio público postal en la región» y alertan de que el «déficit» de plantilla y la «desinversión» en la mayor empresa pública del país «pone en riesgo» el Servicio Postal Universal.

Luciano Palazzo, secretario de Acción Sindical del Sector Postal de CCOO, asegura que «nos alegramos de esta nueva convocatoria de empleo público pero no compensa la degradación a la que se ha empujado el servicio postal público en Cantabria. El déficit de plantilla provoca sobrecargas en los centros de trabajo y un deterioro notable en la prestación del servicio postal público prestado a la ciudadanía en nuestros municipios».