El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rotativa de vacas dentro del proceso de ordeño de la granja More Holstein de la que es directoria de operaciones Lidia Entrecanales. DM

Una cántabra en la élite ganadera

Valencia ·

Lidia Entrecanales es la directora de Operaciones de la granja More Holstein, segunda explotación del mundo en obtener el prestigioso certificado B Corp

Borja Cavia

Borja Cavia

Santander

Domingo, 2 de noviembre 2025, 08:01

Comenta

Los apellidos McCarty y Van Tilburg, probablemente, no suenen a muchos cántabros. Desde luego, no parecen de la zona. Los ganaderos, quizá, sí conozcan a ... estas familias propietarias de la primera granja en el mundo en obtener la certificación B Corp, una explotación ubicada en Ohio donde pastan 4.500 animales. En todo el planeta sólo hay otro centro con esa certificación, la valenciana More Holstein, que, además tiene sabor cántabro, el de su directora de Operaciones, Lidia Entrecanales (Labarces, 1973).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los Pasiegos, de la barra del bar a un negocio integral de primer nivel
  2. 2 Maribel Vilaplana sale del hospital tras una crisis de ansiedad
  3. 3 Cerrado un carril de la A-8 en Ontón, sentido Bilbao, durante toda la noche por el accidente de un camión
  4. 4

    La huella de otro macrobotellón en Pombo y Cañadío: «Esto es como el día de la marmota»
  5. 5

    De la meta a la mesa en el gran día del cocido en Torrelavega
  6. 6

    Arredondo celebra una inusual feria sin ganado
  7. 7

    La huella de otro macrobotellón en Pombo y Cañadío: «Esto es como el día de la marmota»
  8. 8

    Cristina Bucsa, a la final en Hong Kong
  9. 9

    Sidenor agota su ERTE sin dar detalles a la plantilla de Reinosa de los planes de futuro
  10. 10

    Buruaga presenta el Presupuesto sin apoyos y deberá afrontar una complicada negociación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Una cántabra en la élite ganadera

Una cántabra en la élite ganadera