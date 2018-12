Una cántabra recibe nueve multas de un coche de Madrid al ser duplicada su matrícula Un agente de la Guardia Civil revisa una matrícula. / DM La Guardia Civil sospecha que una persona con un vehículo del mismo modelo y color copió las placas que vio a la mujer en las redes sociales y se las puso a un turismo robado DANIEL MARTÍNEZ Santander Martes, 25 diciembre 2018, 08:31

Una conductora cántabra que recibió nueve denuncias por distintas infracciones cometidas en Madrid no podía salir de su asombro. No comprendía cómo le habían remitido estas multas si no había estado en las fechas indicadas en ese lugar. Así que se puso en contacto con la Guardia Civil y se resolvió el misterio. Otra persona con un coche del mismo modelo y color había doblado la matrícula de la víctima para evitar que las sanciones llegaran a su buzón. Posteriormente, también se comprobó que este mismo turismo había sido robado.

Entonces, la duda era cómo se las había apañado el delincuente para encontrar un vehículo idéntico para cometer sus fechorías. Los agentes del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil de Cantabria pudieron averiguar que la mujer había puesto un anuncio para vender su coche a través de las redes sociales en el que se podía leer perfectamente la matrícula. «Esta circunstancia es la que ha podido motivar el doblaje de la placa para intentar evitar la acción policial, ya que ante cualquier comprobación coincidiría la matrícula con la marca, modelo y color del vehículo», consideran desde el cuerpo. Al comenzar la investigación, pudieron comprobar que el vehículo de la cántabra era idéntico al que aparecía en las fotografías de las denuncias formuladas en Madrid, algunas de ellas por exceso de velocidad, salvo en una mínima diferencia estética, lo que les llevó a pensar en la duplicidad de la matrícula.

Así, se estableció contacto con las Fuerzas de Seguridad que prestan servicio en la capital para intentar localizar el vehículo, el cual pudo ser encontrado y detenido el hombre que lo tenía en su poder. Igualmente se corroboró que había sido sustraído a una empresa de alquiler.

En este sentido, el sector de Tráfico de la Guardia Civil de Cantabria alerta de que la difusión de imágenes en internet de vehículos con sus correspondientes placas de matrícula puede ser aprovechado para el doblaje de las mismas y su utilización en otros vehículos de iguales características para la comisión de infracciones o hechos delictivos. Y como ejemplo, lo que le ocurrió a esta mujer.