Cantabria acoge el primer Festival de Casas Regionales El evento, organizado por el Gobierno autonómico, reunirá en la Sala Pereda a formaciones de Galicia, Ávila y Navarra con el objetivo de «estrechar lazos y promover tradiciones»

Bailes gallegos, jotas navarras y folclore castellano convivirán el próximo 8 de noviembre sobre el escenario de la Sala Pereda del Palacio de Festivales, en una cita que invita a recorrer España a través de su música y sus tradiciones. El Gobierno autonómico organiza el Primer Festival de Casas Regionales de España en Cantabria, un encuentro que reunirá a socios y simpatizantes de distintos centros regionales con el propósito de estrechar lazos y poner en valor la riqueza cultural de las comunidades que conviven en la región.

El evento, de entrada libre hasta completar aforo, arrancará a las 19.00 horas con un espectáculo de danza y música en el que participarán tres formaciones invitadas: Airiños da Terra (Galicia), Folk de Burgohondo (Ávila) y el Grupo Municipal de Danza de Tudela (Navarra). Estas agrupaciones serán las encargadas de inaugurar una iniciativa que, según ha explicado la directora general de Administración Local y Casas de Cantabria, Marta González de Liébana, «nace con vocación de continuidad, para que cada año distintas comunidades o provincias tengan la oportunidad de mostrar su folclore y sus tradiciones».

El festival se abrirá con unas palabras de bienvenida de la consejera de Presidencia y la proyección de breves vídeos promocionales sobre las regiones participantes, de duración aproximada de tres minutos. A continuación, cada grupo ofrecerá una actuación de unos 25 minutos, con total libertad para elegir su repertorio. Danza, coros y música tradicional se sucederán en una tarde pensada para celebrar la diversidad cultural desde el arte y el sentimiento.

Gran acogida

Un evento que ha despertado interés entre la población y las diferentes casas regionales. «Nos ha sorprendido la acogida que está teniendo. Para futuras convocatorias, valoraremos trasladarlo a una sala de mayor capacidad», ha adelantado González de Liébana. Desde la consejería se realizó un llamamiento a los centros para elegir a los primeros participantes. Finalmente actuaran los que alzaron la voz para actuar de forma voluntaria. Con esta propuesta, el Ejecutivo cántabro abre una nueva ventana al folclore nacional, ofreciendo a los centros regionales un espacio para «difundir su identidad y compartir sus raíces«.