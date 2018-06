El PP de Cantabria se mantendrá neutral en la pugna por liderar el partido María José Sáenz de Buruaga. / DM . Cantabria Buruaga anuncia que la dirección de los populares cántabros no va a apoyar públicamente a ninguno de los siete candidatos «porque este es el momento de los afiliados» DM . Santander Jueves, 21 junio 2018, 15:37

María José Sáenz de Buruaga ha anunciado este jueves que el PP de Cantabria no va a apoyar a ninguno de los siete aspirantes que han presentado su candidatura para liderar el Partido Popular en España. Un día después de que el exministro de Fomento, Íñigo de la Serna, hiciese pública su renuncia a ser candidato y de paso mostrar un apoyo firme a la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría, la dirección de los Populares cántabros se ha posicionado en esta carrera por liderar el PP. «Se va a mantener en la neutralidad frente a los candidatos que optan a presidir el partido porque este es el momento de los afiliados. No hay consignas, no hay preferencias. Son los afiliados los que tienen que hablar con total libertad», ha dicho Buruaga.

«Todos los afiliados tenemos una opinión personal diversa e igual de respetable, todos tenemos nuestro candidato y yo también. Habrá quien lo haga público o no y eso también es respetable, pero la dirección regional del PP se va a mantener neutral hasta el momento en que hablen los afiliados», ha afirmado.

Según la dirigente popular, el de julio (días 20 y 21) «es el congreso de las bases y este es el momento de conocer y valorar proyectos, ideas y equipos de cada candidatura para que los afiliados decidan».

Por eso, ha añadido, la intervención de la dirección regional tiene que ir dirigida «a favorecer al máximo su libre participación, lo que implica respeto para no restar capacidad de decisión a los militantes y que el partido se ponga a disposición de todos los candidatos en igualdad de condiciones, porque todos merecen el máximo respeto y consideración». «Nuestra primera obligación -ha insistido Buruaga- es favorecer e impulsar al máximo desde la organización este proceso democrático»

La presidenta también ha hecho hincapié en que hay que entender el congreso de julio como «una oportunidad para el debate democrático y la confrontación de ideas» que, ha añadido, «siempre debe producirse entre compañeros en términos de normalidad, respeto y en clave constructiva».

Y se ha mostrado segura de que así va a ser porque confía plenamente en la responsabilidad de los candidatos y en la madurez de los afiliados y la organización para conducirlo y resolverlo con éxito. «No me cabe la menor duda de que todos estaremos a la altura y de que el PP saldrá ganando», ha apostillado.

Para Buruaga, que se había mostrado favorable a una candidatura única de consenso, el hecho de que haya varias candidaturas «no debe ser motivo de miedos ni recelos, sino expresión de fortaleza, de la existencia de personas y equipos con capacidad de liderazgo, valores y trayectorias y proyectos que hacen grande al Partido Popular».