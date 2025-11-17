El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Joaquín Cabezas, especialista de Digestivo de Valdecilla y encargado de la sección de Hepatitis Víricas. Roberto Ruiz

Joaquín Cabezas

Médico de Digestivo responsable de la Unidad de Hepatitis de Valdecilla
«Cantabria está muy cerca de eliminar la hepatitis C, será un hito magnífico»

«El reto ahora está en descubrir a aquellas personas que desconocen que tienen la infección, de ahí la importancia de implantar un sistema de cribado»

Ana Rosa García

Ana Rosa García

Santander

Lunes, 17 de noviembre 2025, 07:14

Cuando Joaquín Cabezas (Palencia, 1982), licenciado en Medicina por la Universidad de Valladolid, acabó el MIR en Valdecilla en 2011 la hepatitis C era una ... enfermedad crónica, que con frecuencia abocaba al trasplante de hígado, sin vacuna y con un tratamiento con demoledores efectos secundarios. Hoy, como responsable de la Unidad de Hepatitis Virales del hospital, le enorgullece decir que «estamos muy cerca de la eliminación del virus en Cantabria», de cuyo avance ha sido testigo desde que llegaron las primeras terapias milagro a la región (2014), de la mano del reconocido hepatólogo Javier Crespo, en aquel momento jefe de servicio de Digestivo, quien lideró esa lucha.

