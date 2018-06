El Gobierno regional censará a los perceberos para combatir el furtivismo

«Nos mandaron plantar almeja en un lugar contaminado»

«Nos tienen cerrada la bahía de Santoña a la pesca de la almeja por contaminación de aguas residuales y tampoco nos dan las ayudas por no poder pescar. Así estamos acabados». El secretario de la asociación Arcisa, de mariscadores de Santoña, José Esgueva, carga contra la gestión de una consejería que «como siga así va a acabar con nosotros antes de terminar su Gobierno». «Nos mandaron repoblar la especie en aguas que están contaminadas. ¿Quién tiene la culpa entonces de que no podamos pescar todo el género que está bajo el agua?» «Y tampoco se pone solución al problema porque hay depuradoras que no funcionan y la contaminación no cesa».