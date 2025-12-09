El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Cantabria encara hoy una huelga médica tras un puente y en plena oleada de gripe

Los sanitarios de la región secundan desde hoy el paro convocado en toda España, que se alargará hasta el próximo viernes

Nacho González Ucelay

Nacho González Ucelay

Santander

Martes, 9 de diciembre 2025

La huelga médica que arranca hoy en toda España pondrá a prueba la robustez del sistema sanitario de Cantabria, que encara cuatro días de paros ... tras el puente de la Constitución y en plena escalada de la gripe con dos objetivos primordiales; cubrir la asistencia urgente e indemorable, por un lado, y evitar que la actividad no urgente en centros de salud y en hospitales (cirugías, pruebas diagnósticas, consultas con especialistas...) se vea comprometida, por otro. Un auténtico desafío para el Servicio Cántabro de Salud (SCS), cuyos responsables no ocultan su preocupación por el impacto que la protesta pueda tener sobre la red sanitaria y su incidencia en las necesidades médicas de «miles» de pacientes.

