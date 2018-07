«En Cantabria nos faltan farmacéuticos, por eso viene gente de fuera a trabajar»

Rita de la Plaza acaba de coger las riendas del Colegio de Farmacéuticos de Cantabria tras suceder a Marta Fernández-Teijeiro en una candidatura continuista y por aclamación, en un momento de plena actualidad para el colectivo al que representa. Primero, por la encendida crítica de la Organización Colegial de Enfermería, que aprecia un «intento de privatización de la sanidad pública» en los proyectos que apuntan hacia una «farmacia más asistencial», que es precisamente el principal reto que aspira a conseguir la nueva presidenta. Y segundo, porque toma las riendas de la entidad cuando está a punto de reactivarse el concurso que completará el mapa farmacéutico de Cantabria con 33 aperturas. Un proceso que no ha estado exento de polémica, por la demora de tres años y la sucesión de obstáculos, incluido el propio recurso del Colegio, que De la Plaza defiende que «es por el bien de todos».

–¿Cómo se plantea conseguir una farmacia más asistencial? ¿En qué iniciativas se apoyará?

–Se trata de que los farmacéuticos hagamos más servicios profesionales como especialistas, porque los mismos pacientes nos piden una implicación mayor en su enfermedad. En la actualidad hacemos la prueba rápida del VIH, la dispensación de kits antisida y el seguimiento de quetiapina fuera de ficha técnica, pero desde las farmacias podemos ofrecer más servicios de adherencia, de control farmacoterapéutico, de cribado de enfermedades, así como el servicio personalizado de dosificación.

–¿Qué tipo de cribado podría incorporarse a las farmacias?

–El de cáncer de colon, por ejemplo, que ahora se hace directamente desde la Consejería, lo podríamos hacer en la farmacia, como Cataluña.

–¿El servicio personalizado de dosificación no está introducido ya?

–Es uno de los servicios más importantes que podríamos hacer, dirigido a pacientes mayores crónicos que se pueden hacer lío con la medicación. Consiste en organizarle sus fármacos en un blister gigante, marcado por días y horas, para evitar confusiones. Es un programa muy bueno que en muchas comunidades se realiza en colaboración con la Consejería. Pero aquí no. En nuestras farmacias se hace voluntariamente, cobrando por ese servicio al paciente que lo solicita. Solo está introducido como servicio público en El Astillero.

–Los colegios de Enfermería critican que «ese planteamiento de una farmacia más asistencial supone un intento encubierto de privatizar la Atención Primaria». ¿Qué opina?

–La sanidad no es una parcela cerrada, hay pacientes para todos. Los farmacéuticos no se van a poner jamás a hacer funciones que estén entre las atribuciones de enfermería; como tampoco prescribimos, que lo hace el médico. Nosotros nos centramos en la dispensación. Cada uno tiene su función dentro de la sanidad, y nosotros no vamos a invadir nunca competencias de la enfermería.

«Sanidad no tuvo en cuenta al Colegio a la hora de convocar el concurso y eso supuso un error»

–Para la Mesa de la Profesión Enfermera, «las farmacias pretenden hacer actuaciones de carácter asistencial con los pacientes crónicos» y sí interpretan que hay riesgo de que se invadan sus competencias.

–No quiero ningún tipo de enfrentamiento con los enfermeros. Somos los especialistas en medicación y son los pacientes los que nos demandan una farmacia más asistencial. Tenemos que aprovechar nuestra capilaridad (todo el mundo tiene acceso a una farmacia cerca de casa) que no la tiene nadie, ni los hospitales. Somos el primer sanitario al que muchas veces acceden los pacientes, con servicios 24 horas. En un pueblo remoto, por ejemplo, el farmacéutico es quien más en contacto está con el paciente, muchas veces más que el propio médico o el enfermero.

–¿Cree que ambos planteamientos pueden ser complementarios?

–Claro, se trata de complementarse. Lo que hay que tener, y eso está bien claro a través de la receta electrónica, es una buena comunicación entre las tres profesiones sanitarias.

–¿Por qué el temor de enfermería?

–No lo entiendo, creo que todos tenemos nuestras funciones claras.

–¿En estos momentos hay algún proyecto de los que ha citado que se esté negociando con la Consejería?

–No. Desde el Colegio se ha ofertado a todos los ayuntamientos el servicio personalizado de dosificación, pero por ahora no ha prosperado.

«Los farmacéuticos no se van a poner jamás a hacer funciones propias del personal de Enfermería»

–Los enfermeros critican que las farmacias se mueven «por un claro interés de lucro empresarial».

–El medicamento no es un bien de consumo, eso tiene que quedar claro. Estamos integrados dentro del Sistema Nacional de Salud, somos establecimientos privados pero de interés sanitario.

–¿Pero asumir estos servicios que ofertan las farmacias sí tendría un coste para la Administración?

–El de la quetiapina no le cuesta nada, pero el del servicio personalizado de dosificación, por ejemplo, sí.

–¿Cómo está el sector en Cantabria a nivel laboral?

–En Cantabria no hay paro de farmacéuticos, al revés, nos faltan profesionales. Hay compañeros buscando y no encuentran. Influye que no tenemos facultad en la región, por eso viene gente de fuera a trabajar aquí, sobre todo ahora en verano para cubrir vacaciones. La bolsa de trabajo del Colegio se mueve continuamente. Es un empleo seguro y estable.

«Somos los especialistas en medicación y los pacientes son los que demandan una farmacia más asistencial»

–Después de tres años, se acerca por fin la resolución del concurso de farmacia. ¿Cómo va a afectar al mapa farmacéutico de Cantabria?

–En Cantabria actualmente hay 253 farmacias y 10 botiquines. Todos los municipios están cubiertos, solo quedarían ocho sin farmacias. Con estas 33 farmacias se completaría el mapa. El Colegio nunca se ha negado a las aperturas de farmacia, es más, nos gustaría que se nos convocara cada año como dice la ley, y viéramos en qué zona hace falta una farmacia porque la población cambia. La postura que ha defendido el Colegio se basaba en dos puntos que no se han contemplado, que vale para este concurso y para los que vengan, que es tener en cuenta la población flotante y contar con el censo y el padrón, que son cosas muy diferentes.Si la ley dice que tiene que ser el padrón, no se puede contar el censo, porque la diferencia de habitantes es muy clara.

–Pero al final, después de todo, el concurso se reactiva sin tenerse en cuenta esos dos puntos. ¿Qué riesgos cree que va a conllevar?

–Pues que alguna farmacia no se abra (las que están previstas en municipios de menos de 450 habitantes) o que no estén en las primeras de la lista. El día 7, que es la elección, se verá.

–De los municipios donde se abrirán nuevas farmacias, cuál puede tener mayor problema por no atenderse la reclamación del Colegio.

–Noja y Castro Urdiales.

–¿Qué puede ocurrir allí donde no se ha tenido en cuenta la población flotante?

–El riesgo siempre es mayor para el que se va a instalar que para el que ya está, yo creo.

Las farmacias empiezan a cobrar por las bolsas Desde el 1 de julio las farmacias también han empezado a cobrar por las bolsas de plástico. «Nos tenemos que adaptar a la normativa de Medio Ambiente. Habrá que acostumbrarse a ir con bolsa, igual que al supermercado», señala la presidenta del colectivo. Otra de las novedades más recientes del sector ha sido la puesta en marcha de la receta interoperable, que «facilita el acceso a su medicación a los visitantes de otras comunidades y a los cántabros de viaje. Se acaba de incorporar Baleares, así que ahora solo faltan por sumarse Madrid, Andalucía, Ceuta y Melilla».

–¿Se concibió mal el concurso desde el principio?

–A nosotros no nos tuvieron en cuenta y eso fue un error. La Consejería conoce la ley igual que el Colegio, aunque la interpretan de forma distinta.

–¿Había algún interés en que se demorara este concurso?

–No. No conozco ningún concurso que haya sido dicho y hecho tampoco en el resto de comunidades. El anterior que hubo en Cantabria tardó cinco años en resolverse.

–¿Visto lo visto, mantiene que el Colegio hizo bien en recurrir y en mantener aún activo el recurso?

–Sí. Hay que cumplir la ley y el Colegio tiene que proteger a todos, a los que están y a los que vienen.

–Los farmacéuticos afectados por la demora del concurso han censurado la falta de apoyo del Colegio.

–Pero cuando estén instalados, de cara a futuros concursos, querrán que se cumpla la ley. Desde el Colegio se les explicó nuestra postura, tenemos que tener la certeza de que se cumpla la ley para todos por igual.

–¿Cuánto cuesta abrir una farmacia en Cantabria?

–Es mucho dinero, pero depende del sitio y del local, no cuesta lo mismo en Astillero que en Valdeprado del Río, por ejemplo. Pero requiere de una inversión importante.

–Algunas informaciones apuntan que la venta de una licencia de farmacia se ha duplicado respecto a 2013. Tras la crisis, ¿la farmacia vuelve a ser un buen negocio en España?

–Depende de la zona. En Cantabria estamos bien, pero en Castilla y León o Extremadura no pueden decir lo mismo. Aquí casi no tenemos farmacias de viabilidad comprometida, pero en otras comunidades suponen un 20%.

–¿Cantabria es un buen sitio para invertir en una farmacia?

–No lo sé. Esto ya no es como antes. Las farmacias ahora son dos o tres personas como mucho. En Cantabria puede haber cinco o diez farmacias grandes, no más.