Cantabria implantará un cribado pionero «para eliminar por completo la hepatitis C en tres años» Javier Crespo, jefe del servicio de Digestivo de Valdecilla. El objetivo es identificar, a través de un sencillo análisis de sangre, a la población que ignora que está infectada, y a la vez llegar a los colectivos más vulnerables ANA ROSA GARCÍA Santander Sábado, 29 septiembre 2018, 07:18

«Sería fácil y barato eliminar la hepatitis C». El jefe de servicio de Digestivo de Valdecilla, Javier Crespo, lanzó el guante a la Consejería de Sanidad hace justo dos meses a través de las páginas de este periódico, coincidiendo con el Día Mundial de la enfermedad, apelando a la «voluntad política» que hacía falta para dar el paso definitivo. Y ayer el departamento de María Luisa Real respondió con el anuncio de que Cantabria implantará un programa de cribado que permitirá aflorar los casos no diagnosticados con el objetivo de conseguir la eliminación de la enfermedad para el año 2021. Así se lo comunicó ayer la consejera al coordinador de la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (Aehve), Javier García-Samaniego, y al propio Crespo. «Sin duda, es una noticia muy buena, porque vamos a ser la primera región del mundo que ponga en marcha un plan de este calado», opinó el hepatólogo, también presidente de la Sociedad Española de Patología Digestiva.

Ambos coincidieron en que esta iniciativa, que se traducirá en un sencillo análisis de sangre a la población general de entre 40 y 70 años, para identificar a aquellas personas que desconocen que están infectadas y que, en principio, no tiene factores de riesgo, permitirá eliminar el virus, toda vez que los tratamientos de última generación (el revolucionario Sovaldi y todos los fármacos hermanos que llegaron después) consiguen tasas de curación superiores al 95%. Real destacó que «Cantabria fue pionera en el tratamiento de los pacientes diagnosticados de hepatitis C, facilitando el acceso inmediato a las nuevas generaciones de fármacos -en total han sido tratados unos 1.800- y ahora lo será también en la búsqueda activa de personas infectadas pero que no conocen su situación».

García-Samaniego también valoró de forma «muy positiva» la apuesta de Sanidad por una «búsqueda activa de pacientes con hepatitis C». «Si combinamos el cribado poblacional y el selectivo, con los nuevos tratamientos antivirales de acción directa que ya se aplican, eliminaremos por completo la hepatitis C», auguró Crespo, uno de los artífices del plan estratégico nacional, coordinado desde el Ministerio de Sanidad, para combatir este virus silencioso que causa inflamación del hígado y que, si no se trata, se convierte en una infección crónica que puede desarrollar, a lo largo del tiempo, cirrosis hepática, enfermedad hepática terminal o cáncer de hígado.

Aunque aún se tiene que articular su puesta en marcha, el inicio del plan se prevé para enero de 2019

El plan, que se gestionará desde el Servicio Cántabro de Salud, a través de las consultas de Atención Primaria, echará a andar «a principios de 2019». «La idea es que el primer año participe en este test (solo se necesita una gota de sangre) la población de entre 50 y 60 años; al siguiente ejercicio, los de entre 60 y 70 años; y el tercero, los de 40 a 50», avanzó el jefe de Digestivo, que no descarta que los tiempos se puedan incluso acortar. «Esto no se hace en ningún sitio», insistió. La segunda pata de este ambicioso proyecto es «más complicada» porque requiere «reforzar la búsqueda entre colectivos altamente vulnerables, los que denominamos focos primarios, es decir, habrá que enfocar la atención hacia la población más marginal, donde es muy probable que haya sujetos infectados pero que no suelen ir al médico», caso de drogadictos, pacientes psiquiátricos, homosexuales, alcohólicos crónicos, reclusos y personas que no ingresan en prisión pero tienen penas no privativas de libertad... Y ahí Cantabria ya tiene parte del camino andado, puesto que los presos, que representan uno de los colectivos más numerosos y de mayor riesgo de contagio, ya están tratados gracias al ensayo clínico liderado también por Javier Crespo hace dos años que convirtió al penal de El Dueso en la primera cárcel del mundo libre de hepatitis C.

Durante el encuentro con la consejera se destacó que España tiene los mejores datos mundiales de eliminación de la hepatitis C, al haberse extendido la terapia a prácticamente todos los enfermos. Cantabria fue una de las primeras comunidades en tratar a todos los afectados por hepatitis según criterio estrictamente médico, sin ninguna limitación, incluidos los F1, en los que hay fibrosis leve, y los F0, en los que no hay fibrosis hepática. En la actualidad, se estima que la prevalencia de infección activa es tan sólo del 0,3%.