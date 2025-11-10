Cantabria inicia la desescalada y reabrirá sólo para uso regional el Mercado Nacional de Ganados

Cantabria inicia la desescalada de las exigentes medidas de control autoimpuestas para evitar la llegada de la dermatosis nodular bovina. La intención de la Consejería ... de Ganadería es reabrir el Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega, que lleva sin actividad desde el 21 de octubre; aunque, eso sí, sólo para que allí puedan acudir animales procedentes de la región. Así lo ha asegurado la titular del ramo, María Jesús Susinos, este lunes en el transcurso de la presentación de los Presupuestos para el próximo año de su departamento. Sin embargo, ha advertido que las tradicionales ferias y concentraciones ganaderas, tan populares en estas fechas, seguirán prohibidas en lo que resta de año.

La intención de Ganadería es coordinarse antes con el sector, así que ha citado para este martes a todas las organizaciones profesionales agrarias. El objetivo es consensuar el calendario de flexibilización y desescalada. Susinos reconoce que las medidas adoptadas tras la detección del primer caso de dermatosis nodular en España -en Girona, concretamente, donde hay activos 18 focos- «han sido muy duras, aunque necesarias», lo que ha generado «pérdidas económicas». En este sentido, sólo cada semana de cierre del Ferial ha supuesto la pérdida de alrededor de 600.000 euros, que es la cantidad que de media mueve en transacciones.

La consejera se ha mostrado cauta. Aun así, ha confirmado su intención de reabrir las instalaciones torrelaveguenses, pero con limitaciones. «Vamos a abrir el Mercado Nacional de Ganados, pero no para que realice las mismas funciones», ha insistido. La desescalada, ha subrayado, se hará «poco a poco» y con «mucha seguridad» y «mucha vigilancia». En este sentido, recalcó, «no se va a retomar todavía la actividad normal». La idea es que al recinto sólo lleguen y salgan animales procedentes de Cantabria. A falta del encuentro con las organizaciones profesionales, la intención es que el Ferial vuelva a abrir sus puertas la próxima semana. También habló Susinos en la rueda de prensa de la vacuna, que espera esté disponible para mediados de mes, aunque quiso puntualizar que esta «no es preventiva», ya que el Ministerio autoriza su aplicación únicamente en aquellas comunidades donde se hayan detectado casos positivos, algo que por fortuna no ha sucedido aún en Cantabria.

Aplazada su declaración judicial por el lobo

La consejera también se refirió a la querella que el partido animalista Pacma interpuso contra ella y contra el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, por presuntos delitos de falsedad documental y maltrato animal por los sacrificios realizados después de la salida del cánido del Lespre y de que el Ejecutivo recuperase su control poblacional. Susinos estaba citada a declarar este martes, pero según ha especificado, «hemos recibido un aplazamiento de la misma». »No tenemos una nueva fecha», ha apostillado. Preguntada sobre cómo se encuentra, ha asegurado que afronta el proceso «con total tranquilidad, a sabiendas de que estoy haciendo lo que tengo que hacer y lo estoy haciendo además de una manera completamente legal». Por último, ha mostrado su «orgullo de poder ir ante el juez a defender los intereses de los ganaderos de Cantabria».