El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega se cerró la semana del 20 de octubre. Javier Cotera

Cantabria inicia la desescalada y reabrirá sólo para uso regional el Mercado Nacional de Ganados

La consejera de Ganadería se reúne este martes con el sector para determinar qué pasos dar para «flexibilizar» las medidas impuestas por la dermatosis nodular bovina | Las ferias y concentraciones ganaderas seguirán cerradas todo lo que queda de año

Rafa Torre Poo

Rafa Torre Poo

Santander

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:59

Comenta

Cantabria inicia la desescalada de las exigentes medidas de control autoimpuestas para evitar la llegada de la dermatosis nodular bovina. La intención de la Consejería ... de Ganadería es reabrir el Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega, que lleva sin actividad desde el 21 de octubre; aunque, eso sí, sólo para que allí puedan acudir animales procedentes de la región. Así lo ha asegurado la titular del ramo, María Jesús Susinos, este lunes en el transcurso de la presentación de los Presupuestos para el próximo año de su departamento. Sin embargo, ha advertido que las tradicionales ferias y concentraciones ganaderas, tan populares en estas fechas, seguirán prohibidas en lo que resta de año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece el cántabro hospitalizado en Vietnam desde hace dos meses
  2. 2

    Se vende piso en Santander por 49.000 euros y con okupas dentro
  3. 3 Un buen plato de garbanzos tiene difícil competidor
  4. 4

    «El Racing ha desaprovechado la oportunidad de implicar a la ciudadanía y al talento creativo»
  5. 5

    El Ministerio apercibe a cuatro municipios cántabros por no cumplir el pago a proveedores
  6. 6

    Colegios, campings, residencias de ancianos y empresas, los más afectados por riesgo de inundación en Cantabria
  7. 7

    Sierra del Oso gana la Alquitara de Oro en la Fiesta del Orujo
  8. 8

    La avispa asiática se estabiliza
  9. 9

    Lo que parecía y lo que fue
  10. 10 Cuatro horas y tres dardos tranquilizantes para atrapar a un ciervo en un parking de Zamora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Cantabria inicia la desescalada y reabrirá sólo para uso regional el Mercado Nacional de Ganados

Cantabria inicia la desescalada y reabrirá sólo para uso regional el Mercado Nacional de Ganados