Cantabria no se libra de un agosto negro para el paro en España La hostelería no ha podido sostener el desempleo en las cifras positivas del año pasado | La región suma un 0,7% más de parados, aunque se consuela con que la media nacional fue del 1,5% GONZALO SELLERS Santander Martes, 4 septiembre 2018, 09:49

Ni el verano, ni los turistas, ni la recuperación de la que hablan los bancos y el Gobierno, ni los contratos temporales que se multiplican en los negocios de hostelería. Nada ha conseguido sostener lo suficiente el empleo durante el pasado mes de agosto, un mes en el que el mercado laboral español siempre sufre, haya o no crisis por medio. Los números en rojo salpican a todas las comunidades del país y Cantabria no se libra. La región sumó 241 parados el mes pasado, un 0,7% más que en julio. El consuelo, si es que se le puede llamar así, es que la media nacional es del doble. Un 1,5% de incremento que no vaticina un buen otoño.

La mala noticia para Cantabria es que no ha conseguido mantener el tipo respecto al año pasado. En agosto de 2017, cuando el resto del país seguía chocándose contra ese muro del final del verano, la región se desmarcó y lideró la bajada del paro nacional. Entonces, redujo un 2,3% los desempleados frente al mes anterior. Una situación muy distinta a la actual. También es verdad que hace doce meses había 2.608 personas más sin trabajo que en estos momentos, por lo que el examen interanual es bueno, con una reducción del 7,3%.

Ningún sector se salvó de la quema el pasado agosto. El desempleo se cebó, sobre todo, con los servicios (219 personas) y la industria (79), aunque también ligeramente con la construcción (8 personas) y la agricultura (5).

Las buenas noticias -que las hay, a pesar de todo- es que la Seguridad Social ganó 644 afiliados en Cantabria en agosto respecto al mes anterior, lo que supone un aumento del 0,29%, el mayor de las comunidades, donde la afiliación cayó un 1% de media, según ha informado el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. En términos interanuales, Cantabria registra un incremento de 4.584 afiliados, un 2%, en este caso por debajo del conjunto estatal (2,89%).