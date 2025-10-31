Cantabria lidera la subida de precios de la vivienda del país

Cantabria registró en el mes de agosto el mayor encarecimiento del país en el precio de la vivienda. La tasa interanual subió un 21,6% ... en la comunidad autónoma, hasta los 1.714 euros por metro cuadrado, el séptimo más alto del país. Una tendencia de incremento en el precio, que por otra parte, no acompañó en la compraventa de viviendas. Las operaciones de este tipo de inmuebles vivieron un mes de agosto de bajadas si se comparan con los números alcanzados en el mismo mes del año anterior, un 4,8% menos. La cifra de 611 compraventas de viviendas marcaron el quinto mayor descenso porcentual del país, por encima del registrado a nivel nacional (-1,3%), según los datos publicados por el Consejo General del Notariado.

Si se hace un desglose detallado de las 611 compraventas, 462 fueron destinadas a pisos, un 7% menos que en el mismo mes de 2024, con un precio que ascendió a los 1.923 euros por metro cuadrado, es decir, un aumento del 16,9% en los precios. Las 149 compraventas restantes fueron para vivienda unifamiliar, un 2,4% más que hace un año, con un precio de 1.353 euros por metro cuadrado, lo que supone un aumento del 27,2%.

Otra de las curiosidades que arrojan los datos de este informe es que Cantabria lidera la caída de la superficie media de las viviendas, un 12,4%, hasta los 104 metros cuadrados. A nivel nacional, la superficie media de la vivienda disminuyó en un 0,5% interanual. Solamente en cinco comunidades autónomas se registraron ascensos, mientras que en las doce restantes fueron caídas.

Por otro lado, el número de préstamos hipotecarios vivió una subida del 1,7%, el menor incremento si se compara entre las once comunidades donde han crecido y por debajo del aumento registrado a nivel nacional -3,3%- para un total de 324 hipotecas, la tercera comunidad con menor volumen. El importe medio de los préstamos concedidos en Cantabria para comprar una vivienda en agosto fue de 146.169 euros, lo que se tradujo en un aumento de la cuantía en un 17,7% con respecto al mismo mes de 2024.

Una tendencia positiva en la firma de préstamos que confirma el alto número de hipotecas constituidas, solo en el primer semestre de este año, se firmaron un total de 243.257 préstamos para comprar casas, un 25% más respecto al mismo periodo del año pasado y la cifra más alta desde 2011.

Incremento de sociedades

Dentro del informe del Consejo General del Notariado se detalla el incremento que Cantabria ha vivido en cuanto a sociedades, se constituyeron en agosto 78 sociedades, un 20,8% más que hace un año, el tercer mayor aumento a nivel nacional.

El capital medio de dichas sociedades es de 18.929 euros, un 57,7% más que el de las creadas en agosto de 2024, el tercer mayor aumento por comunidades, si bien 60 de ellas se constituyeron con un capital de entre 3.000 y 4.000 euros.