Nuevos bloques de edificios en el barrio de Nueva Montaña. Juanjo Santamaría

Cantabria lidera la subida de precios de la vivienda del país

La región, que encabeza el mayor encarecimiento del país en el precio en agosto, registra un descenso del 4,8% en la compraventa

Sócrates Sánchez

Sócrates Sánchez

Santander

Viernes, 31 de octubre 2025, 07:20

Comenta

Cantabria registró en el mes de agosto el mayor encarecimiento del país en el precio de la vivienda. La tasa interanual subió un 21,6% ... en la comunidad autónoma, hasta los 1.714 euros por metro cuadrado, el séptimo más alto del país. Una tendencia de incremento en el precio, que por otra parte, no acompañó en la compraventa de viviendas. Las operaciones de este tipo de inmuebles vivieron un mes de agosto de bajadas si se comparan con los números alcanzados en el mismo mes del año anterior, un 4,8% menos. La cifra de 611 compraventas de viviendas marcaron el quinto mayor descenso porcentual del país, por encima del registrado a nivel nacional (-1,3%), según los datos publicados por el Consejo General del Notariado.

