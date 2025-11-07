El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Juan Manuel Serradilla, en una imagen de archivo. DM

El cántabro hospitalizado en Vietnam pasa a cuidados paliativos: «Es un final muy triste»

La infección ha avanzado de manera agresiva en los últimos dos días y los médicos han optado por un tratamiento para evitar el sufrimiento a Juan Manuel Serradilla

José Carlos Rojo

José Carlos Rojo

Santander

Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:28

Después de dos meses de lucha contra la muerte, de sucesivas intervenciones quirúrgicas, de un tratamiento agresivo, de esperanza y de mucha, muchísima generosidad popular ... con donativos al mecenazgo que se puso en marcha en internet para repatriarle a España, la historia de Juan Manuel Serradilla enfrenta las peores horas. «Las novedades de hoy son muy tristes», anunció a última hora de esta tarde Fernando Bejar, que ha estado ayudando a la familia desde el inicio de este desafortunado incidente. «Juanma se encuentra en estado muy crítico, los médicos dicen que lo único que se puede hacer ya es aplicar cuidados paliativos para que no sufra, y esperar. Informaremos cuando haya novedades».

