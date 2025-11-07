El cántabro hospitalizado en Vietnam pasa a cuidados paliativos: «Es un final muy triste»

Después de dos meses de lucha contra la muerte, de sucesivas intervenciones quirúrgicas, de un tratamiento agresivo, de esperanza y de mucha, muchísima generosidad popular ... con donativos al mecenazgo que se puso en marcha en internet para repatriarle a España, la historia de Juan Manuel Serradilla enfrenta las peores horas. «Las novedades de hoy son muy tristes», anunció a última hora de esta tarde Fernando Bejar, que ha estado ayudando a la familia desde el inicio de este desafortunado incidente. «Juanma se encuentra en estado muy crítico, los médicos dicen que lo único que se puede hacer ya es aplicar cuidados paliativos para que no sufra, y esperar. Informaremos cuando haya novedades».

Se le quebraba la voz al confirmar por teléfono que ya no hay nada que hacer, que en las últimas 48 horas el estado de salud de Juanma se ha deteriorado considerablemente, y que los médicos ya no pueden hacer nada por salvarle la vida. «Estamos muy tristes porque hemos luchado con todo lo que teníamos al alcance para que esto no ocurriera; pero ha tenido muy mala suerte, ha tenido muy mala suerte».

Era algo que los facultativos comenzaron a ver cuando hace algo más de un día descartaron su repatriación porque se encontraba «en estado crítico». La infección, que había colonizado varios órganos de su cuerpo, estaba avanzando velozmente. Las últimas operaciones para retirarle tejido necrosado habían conducido a una ligera mejoría a inicios de semana, pero la situación se torció a partir del miércoles.

Agradecimientos

«La familia está destrozada pero en cualquier caso está también muy agradecida por todo el apoyo popular y por toda la gente que creyó en la causa para salvarle desde el principio y donó al mecenazgo», cuenta Bejar.

La campaña de crowdfunding iniciada hace semanas para recaudar los fondos con los que en un inicio pretendían repatriarle a España para que continuara su recuperación en casa alcanzaba este viernes cerca de 175.000 euros. Muy lejos de los 300.000 en que se había presupuestado el avión medicalizado que en un inicio se había apalabrado para realizar el viaje del vuelta a España. Era una aeronave capaz de suministrar diálisis en vuelo, pues uno de los últimos embates de la infección había causado a Juanma un fallo renal grave.

Ese dinero no se podrá destinar a ese fin, pero la familia tendrá que usarlo para pagar la factura de los servicios médicos de aquel país, que ascienden a un gasto de 4.000 euros diarios, dado que hacía tiempo que el seguro contratado para el viaje había alcanzado el fin de su cobertura.

Serradilla, de 67 años, antiguo profesor de la Universidad de Córdoba (UCO), que desde hacía años residía en El Astillero, ingresó de urgencia el 10 de septiembre en el hospital de la ciudad vietnamita de Ho Chi Minh (Saigón) con una pancreatitis aguda con shock séptico. «La gente pregunta si hubiera podido salvarse en España. Lo cierto es que los médicos españoles consultados nos confirman que en Vietnam le han dado el tratamiento que requería, aunque sí es cierto que el ambiente bacteriano de aquel país no es como el de España, y eso ha podido perjudicarle», confirma Bejar.

Varios miembros de la familia han volado a Saigón para sumarse a su hija Sara, que ha estado con él desde el primer día.