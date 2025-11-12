El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adrián González, empleado de Spor Auto, enseña las nuevas balizas

Adrián González, empleado de Spor Auto, enseña las nuevas balizas Daniel Pedriza

Los cántabros, sin prisa por la nueva baliza de tráfico

Goteo en las tiendas para adquirir la luz de emergencia que sustituye a los triángulos y que será obligatoria a partir del 1 de enero

Kevin Barquín

Kevin Barquín

Santander

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 07:12

Comenta

El próximo 31 de diciembre marcará el fin de los populares triángulos de emergencia, aunque conviene conservarlos, porque fuera de España continuarán utilizándose. Tras décadas ... acompañando a los conductores en situaciones de avería o accidente, a partir del 1 de enero de 2026 estos elementos dejarán de ser válidos y deberán sustituirse por la baliza V16, un dispositivo luminoso y geolocalizable que promete mejorar la seguridad vial y evitar atropellos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Herido un joven de 23 años tras volcar con su hormigonera en la entrada al puerto de Raos
  2. 2

    Muere Julio de Las Fraguas, el amenizador de las fiestas cántabras, a los 72 años
  3. 3

    Detenidos 16 ultras de fútbol por una reyerta multitudinaria en Cañadío
  4. 4

    Detenido un hombre en Torrelavega por contactar con menores para mantener citas sexuales
  5. 5 Alberto Chicote busca en Cantabria el mejor cocido montañés
  6. 6

    Cinco propietarios ofrecen sus fincas para las viviendas de sustitución de Argoños
  7. 7

    El Racing visitará a la Ponferradina en la segunda eliminatoria de Copa
  8. 8

    La deuda con Ceria e Higuera ascendía en junio a 24 millones
  9. 9

    La gripe aviar dispara el precio de los huevos y la docena ya cuesta un euro más
  10. 10

    La supertuneladora que ampliará el metro de Madrid llega en barco a Santander desde Alemania

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los cántabros, sin prisa por la nueva baliza de tráfico