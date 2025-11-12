Los cántabros, sin prisa por la nueva baliza de tráfico

El próximo 31 de diciembre marcará el fin de los populares triángulos de emergencia, aunque conviene conservarlos, porque fuera de España continuarán utilizándose. Tras décadas ... acompañando a los conductores en situaciones de avería o accidente, a partir del 1 de enero de 2026 estos elementos dejarán de ser válidos y deberán sustituirse por la baliza V16, un dispositivo luminoso y geolocalizable que promete mejorar la seguridad vial y evitar atropellos.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha impulsado esta medida con el objetivo de reducir la siniestralidad derivada de salir del vehículo para colocar los triángulos, una maniobra que provoca cada año una veintena de muertes por atropello. La baliza V16 es visible a más de un kilómetro de distancia y comunica automáticamente la ubicación del vehículo a la DGT, que podrá así alertar a otros conductores y coordinar la ayuda en caso de accidente o avería. Su principal ventaja frente a los triángulos es que puede colocarse sin salir del coche, evitando que el conductor se exponga al tráfico.

Baliza de emergencia ¿Cómo es una luz V16? Es un dispositivo visible a más de 1 km que comunica tu ubicación a la DGT para solicitar ayuda y alertar a otros conductores. Su principal ventaja frente a los triángulos es que se coloca sin salir del coche, evitando riesgos CARACTERÍSTICAS vista de arriba 8,3cm 4,5cm vista lateral Base magnética de alta capacidad, fácil de fijar en la superficie del coche CUIDADO CON LAS LUCES NO VALIDAS La forma más segura de comprobar que el modelo cumple los requisitos es entrar en la página web de la DGT donde encontrás una lista de los dispositivos aprobados ¿En que debes fijarte a la hora de comprarla? Precio: Normalmente cuestan 35-50€ Incluyen palabras como conectado a la dgt 3.0, geolocalizable… NO te fies si solo pone "homologado", podría ser para otro cometido ¿CÓMO FUNCIONA? 1 La señal que emite la baliza alcanza la red 3.0 de la DGT y envía las coordenadas con la ubicación 2 DGT reenvía de forma directa todos los datos a los vehículos conectados 3 La información se transmite a LINCE 4 La información aparece en las pantallas Paneles de mensaje variable

Las frases «Tenemos un goteo constante de ventas, pero poco a poco. Esperemos que aumente hasta final de año» Fernando Escobedo Encargado de Sport Auto

«Hemos dispensado 1.641 balizas en el último mes, están vendiéndose bieny creemos que seguirá así» Hugo García Empleado de Davasa

España se convierte así en el primer país del mundo en implantar de forma obligatoria este tipo de señal luminosa. Fernando Escobedo, encargado del taller y boutique del automóvil Sport Auto, en Ojaiz, confirma que en las últimas semanas ha notado un incremento notable en la compra de balizas: «La gente se ha enterado, tenemos un goteo constante de ventas, pero poco a poco. En los últimos veinte días estamos notando más tirón y de aquí al 31 de diciembre esperamos que aumente aún más».

Al adquirir una baliza V16, la DGT y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomiendan tener en cuenta varios aspectos. Normalmente cuestan entre 35 y 50 euros y deben incluir términos como «conectado a DGT 3.0» o «geolocalizable». No obstante, se aconseja desconfiar si solo aparece la palabra «homologado», ya que podría tratarse de una homologación para otro cometido y no cumplir la normativa española. Solo las balizas V16 geolocalizables y certificadas serán válidas a partir del 1 de enero. El listado oficial de modelos aprobados puede consultarse en la página web de la DGT, que ya supera las doscientas referencias. La obligación de llevar una baliza V16 afecta a turismos, furgonetas, camiones, autobuses y remolques no especiales. Quedan exentos motocicletas, ciclomotores y vehículos especiales, aunque se recomienda igualmente su uso. No disponer del dispositivo cuando sea exigible puede suponer una multa de 80 euros.

Fácil de utilizar

Basta con bajar la ventanilla, encender la luz destellante y colocarla en el techo del vehículo mediante su base magnética. En cuestión de segundos, la señal llega al sistema de control de la DGT. Las balizas homologadas se conectan al sistema DGT 3.0 y transmiten la posición exacta del vehículo inmovilizado. Además, «llevarán incluida una tarjeta SIM, sin coste añadido, que será la que emita la señal. En la mayoría de los casos, estas tarjetas SIM serán válidas hasta 2038», explica Escobedo.

Aunque algunos conductores aún desconocen esta medida, la DGT insiste en que el cambio supondrá un avance decisivo en seguridad. Con una visibilidad muy superior, conexión directa con el sistema de tráfico y la posibilidad de colocarla sin abandonar el vehículo.