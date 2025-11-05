«Las capturas autorizadas de salmones son tan reducidas que su incidencia es mínima»
La Sociedad de Fomento de Caza y Pesca se opone a la veda total solicitada por los conservacionistas: «Se pone en el foco al pescador legal de caña y no se menciona a quienes están secando los ríos»
Santander
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 07:17
A falta de que se publique la normativa de pesca en aguas continentales del próximo año, el debate sobre la idoneidad de decretar la veda ... total del salmón en Cantabria tras las exiguas capturas del presente ejercicio –sólo ocho ejemplares– continúa en las riberas. Si hace unas semanas fueron colectivos conservacionistas y asociaciones ecologistas las que solicitaron a la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación que detuviera la captura de salmones «para favorecer su recuperación» –no es partidaria, según manifestó a este periódico–, otras sociedades que integran el Consejo Regional de Pesca, como la de Fomento de Caza y Pesca, se oponen. «El número de capturas autorizadas es tan reducida que su incidencia resulta mínima en comparación con la depredación natural, como, por ejemplo, la ejercida por los cormoranes sobre los alevines», afirman desde el colectivo que preside ManuelBorbolla.
Estos pescadores plantean a los ecologistas si conocen «las causas del declive del salmón», «si saben con exactitud cuantos entran anualmente a desovar» o «si han valorado el aumento de depredadores en nuestras cuencas». En su opinión, «el gran descenso de la población comenzó coincidiendo con la aparición de ejemplares afectados de saprolengia, una enfermedad fúngica (provocada por hongos) que debilita gravemente al pez y provoca su muerte». También consideran que debería estudiarse «la influencia de las granjas marinas» o «el número de salmones capturados en el mar». De lo que se quejan es de «se está poniendo el foco en el pescador legal de caña, pero apenas se menciona a quienes secan los ríos o han convertido sus cauces en canteras de áridos».
Por último, concluyen: «Los pescadores somos los primeros interesados en ver salmones en nuestros ríos, por ello hemos aceptado medidas para su preservación; no obstante, si no se abordan todos los factores que influyen en su regresión, las decisiones adoptadas aportarán una visión simplista del problema sin resultados reales para la recuperación de la especie».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión