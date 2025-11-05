El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un salmón atlántico, en el momento en el que es capturado. Javier Cotera

«Las capturas autorizadas de salmones son tan reducidas que su incidencia es mínima»

La Sociedad de Fomento de Caza y Pesca se opone a la veda total solicitada por los conservacionistas: «Se pone en el foco al pescador legal de caña y no se menciona a quienes están secando los ríos»

Rafa Torre Poo

Rafa Torre Poo

Santander

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 07:17

A falta de que se publique la normativa de pesca en aguas continentales del próximo año, el debate sobre la idoneidad de decretar la veda ... total del salmón en Cantabria tras las exiguas capturas del presente ejercicio –sólo ocho ejemplares– continúa en las riberas. Si hace unas semanas fueron colectivos conservacionistas y asociaciones ecologistas las que solicitaron a la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación que detuviera la captura de salmones «para favorecer su recuperación» –no es partidaria, según manifestó a este periódico–, otras sociedades que integran el Consejo Regional de Pesca, como la de Fomento de Caza y Pesca, se oponen. «El número de capturas autorizadas es tan reducida que su incidencia resulta mínima en comparación con la depredación natural, como, por ejemplo, la ejercida por los cormoranes sobre los alevines», afirman desde el colectivo que preside ManuelBorbolla.

