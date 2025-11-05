«Las capturas autorizadas de salmones son tan reducidas que su incidencia es mínima»

A falta de que se publique la normativa de pesca en aguas continentales del próximo año, el debate sobre la idoneidad de decretar la veda ... total del salmón en Cantabria tras las exiguas capturas del presente ejercicio –sólo ocho ejemplares– continúa en las riberas. Si hace unas semanas fueron colectivos conservacionistas y asociaciones ecologistas las que solicitaron a la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación que detuviera la captura de salmones «para favorecer su recuperación» –no es partidaria, según manifestó a este periódico–, otras sociedades que integran el Consejo Regional de Pesca, como la de Fomento de Caza y Pesca, se oponen. «El número de capturas autorizadas es tan reducida que su incidencia resulta mínima en comparación con la depredación natural, como, por ejemplo, la ejercida por los cormoranes sobre los alevines», afirman desde el colectivo que preside ManuelBorbolla.

Estos pescadores plantean a los ecologistas si conocen «las causas del declive del salmón», «si saben con exactitud cuantos entran anualmente a desovar» o «si han valorado el aumento de depredadores en nuestras cuencas». En su opinión, «el gran descenso de la población comenzó coincidiendo con la aparición de ejemplares afectados de saprolengia, una enfermedad fúngica (provocada por hongos) que debilita gravemente al pez y provoca su muerte». También consideran que debería estudiarse «la influencia de las granjas marinas» o «el número de salmones capturados en el mar». De lo que se quejan es de «se está poniendo el foco en el pescador legal de caña, pero apenas se menciona a quienes secan los ríos o han convertido sus cauces en canteras de áridos».

Por último, concluyen: «Los pescadores somos los primeros interesados en ver salmones en nuestros ríos, por ello hemos aceptado medidas para su preservación; no obstante, si no se abordan todos los factores que influyen en su regresión, las decisiones adoptadas aportarán una visión simplista del problema sin resultados reales para la recuperación de la especie».