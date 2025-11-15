El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Recreación de uno de los proyectos realizados sobre la carretera que unirá Requejada y Suances, incluido el puente sobre la ría. DM

La carretera entre Requejada y Suances costará 187,8 millones de euros a pagar en 26 años

El consejero de Fomento, Roberto Media, pretende licitar a la mayor brevedad las obras de un proyecto que inicialmente iba a costar 45 millones

Nacho González Ucelay

Nacho González Ucelay

Santander

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00

La construcción de la carretera que unirá las localidades de Requejada y Suances, una infraestructura que tendrá ocho kilómetros de longitud e incluirá un ... puente atirantado para sortear la ría suancina, costará 187,8 millones de euros que el Gobierno de Cantabria pagará en un plazo de 26 años, según refleja el estudio que había encargado y que ya ha recibido la Consejería de Fomento, que tiene previsto sacar las obras a licitación a la mayor brevedad para que las empresas interesadas puedan optar al proyecto. Si bien estimativa, la cifra dada, esos 187,8 millones de euros, cuadriplica a la estimada inicialmente, que fue de 45 millones, una circunstancia que ha llevado al Partido Regionalista a preguntarse si detrás de estas obras «hay un negocio».

