La carretera entre Requejada y Suances costará 187,8 millones de euros a pagar en 26 años

La construcción de la carretera que unirá las localidades de Requejada y Suances, una infraestructura que tendrá ocho kilómetros de longitud e incluirá un ... puente atirantado para sortear la ría suancina, costará 187,8 millones de euros que el Gobierno de Cantabria pagará en un plazo de 26 años, según refleja el estudio que había encargado y que ya ha recibido la Consejería de Fomento, que tiene previsto sacar las obras a licitación a la mayor brevedad para que las empresas interesadas puedan optar al proyecto. Si bien estimativa, la cifra dada, esos 187,8 millones de euros, cuadriplica a la estimada inicialmente, que fue de 45 millones, una circunstancia que ha llevado al Partido Regionalista a preguntarse si detrás de estas obras «hay un negocio».

Según explicó ayer el consejero del área, Roberto Media (PP), que acudió al Parlamento cántabro para presentar allí el presupuesto de su departamento para 2026, la carretera que unirá las localidades de Requejada y Suances se construirá mediante una fórmula de pago por disponibilidad, de tal manera que la empresa que resulte adjudicataria de las obras deberá redactar el proyecto, ejecutar los trabajos y encargarse de la conservación y mantenimiento de los ocho kilómetros que ocupará la infraestructura, tanto de la carretera como del puente atirantado que cruzará la ría de Suances.

El proyecto Características La carretera tendrá cerca de ocho kilómetros de longitud e incluirá un puente atirantado para salvar la ría suancina.

Condiciones La empresa adjudicataria tendrá un año para elaborar el proyecto, tres para llevar a cabo la obra y 26 para ocuparse del mantenimiento de la carretera.

Pagos El trabajo costará cerca de 187,8 millones de euros que el Gobierno de Cantabria pagará en 26 anualidades a la entrega de la obra.

En este caso, subrayan al respecto fuentes de la Consejería, «la empresa adjudicataria tiene un año para elaborar el proyecto, tres para llevar a cabo la obra y 26 para ocuparse del mantenimiento de la infraestructura» pagándolo todo de su bolsillo. «Después, ya acabado el trabajo y abierta la carretera al tráfico, el Gobierno de Cantabria abona una cantidad anual hasta completar el coste íntegro de la obra», precisan estas mismas fuentes, que matizan que ese mantenimiento incluye varios asfaltados así como las inspecciones regulares del puente y las reinversiones finales para devolver la carretera en un estado perfecto de conservación.

«Desde el Gobierno regional no se va a pagar ni un solo euro» hasta que la carretera en cuestión esté abierta a la circulación, porque este sistema elegido permite ejecutar la obra sin que la Administración tenga que realizar un desembolso inicial que limite las partidas destinadas a otras actuaciones.

En este sentido, hay que recordar que el nuevo proyecto de Ley de Carreteras de Cantabria -actualmente en audiencia e información pública- incorpora este tipo de fórmulas de colaboración público-privada dentro de su marco normativo.

Mecanismos que no cuestiona el PRC, al que más que el conducto utilizado para arrancar la obra le sorprende el coste de un proyecto «que primero iba a suponernos 23 millones de euros, después 50 y ahora casi 200», según recordó ayer mismo el portavoz regionalista, Pedro Hernando, que acusó al consejero Media de «hipotecar el futuro de los cántabros durante 26 años, a razón de 8 millones de euros al año, para construir una carretera que en teoría puede llegar a valer 50». «¿Qué hay un negocio detrás? Porque 50 millones de euros va a valer el Mupac y que yo sepa no se ha hecho con el sistema de concesión privada, sino que se ha pagado con el presupuesto», dijo Hernando, que pidió a Media replantearse el proyecto «si las cifras son esas».