La catedrática Carmen Fariñas recibe el premio Matilde de la Torre por su «compromiso con lo público y con la ciencia»

E. Press Miércoles, 29 de octubre 2025, 21:41

La catedrática de Medicina en la Universidad de Cantabria (UC) y jefa del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Marqués de Valdecilla, Carmen Fariñas, ha recibido este miércoles el premio Matilde de la Torre 2025 por su «compromiso con lo público, con la ciencia, con el humanismo y los valores democráticos», cómo ha destacado el secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares.

Casares ha asegurado que Fariñas representa «el valor de defensa de lo público, de lo que nos iguala a todos, el valor de la ciencia y los científicos, que ampliáis las fronteras del conocimiento para mejorar la sociedad y el valor del compromiso con el humanismo y con los valores», ha informado el PSOE de Cantabria.

Por su parte, Fariñas ha señalado que su trayectoria se ha tejido «entorno a la idea de que la ciencia y la humanidad no pueden ir nunca separadas». Además, ha dicho que enseñar medicina es «enseñar a cuidar», y ha asegurado que «el conocimiento junto a la empatía tiene la capacidad de transformar vidas y mejorar la sociedad».

Este acto de entrega del máximo reconocimiento de la Fundación Matilde de la Torre, que está presidida por la catedrática y concejala sociliasta del Ayuntamiento de Santander, Paz de la Cuesta, celebrado en el Paraninfo de la UC, ha contado con la presencia de más de un centenar de personas.

Por otro lado, el exrector de la UC entre 2012 y 2016, José Carlos Gómez Sal, ha presentado a Fariñas como «referente indiscutible en tiempos de pandemia y una de las profesoras que ha situado a la Facultad de Medicina de la UC como una de referencia». Asimismo, ha dicho que Fariñas «reúne la labor médica y la labor universitaria, haciendo grandes aportaciones que nos han hecho mejor a todos».

A la entrega han asistido los presidentes de los colegios oficiales de Médicos y de Enfermería, Javier Hernández de Sande y Mariluz Fernández, raspectivamente, así como el decano de la facultad de Medicina, Samuel Cos Corral, y la vicerrectora de Coordinación y Comunicación de la universidad de Cantabria, Mar Marcos, entre otras autoridades.