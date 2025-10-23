Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

El vendaval deja a su paso desprendimientos de cascotes, contenedores arrastrados, árboles derribados, ramas esparcidas por la calzada y daños en señales. El vuelo Roma- ... Santander ha sido desviado a Oporto y el Racing ha entrenado a cubierto en el gimnasio.

2 Tribunales Agustín Molleda denuncia a la presidenta de Cantabria por injurias y calumnias

Buruaga calificó como «corrupción de libro» que el secretario de Organización del PSOE ganara una plaza fija en el Ayuntamiento en un concurso convocado y resuelto mientras él era alcalde.

3 Diplomacia Exteriores asegura que asistirá al cántabro hospitalizado en Vietnam, pero no confirma si fletará un avión para traerlo de vuelta

La familia solicitaba un vuelo militar para repatriar al vecino de El Astillero, que está ingresado en un hospital de Saigón por una infección grave.

4 Reivindicaciones laborales Los sindicatos cifran en un 51% el apoyo a la huelga de profesores y Educación lo rebaja al 18%

La Junta docente asegura que la incidencia en las primeras horas es «mayoritaria» y Silva apela a la «responsabilidad»: «Llevamos trece días de paro en un bimestre de 35». A las 18.00 horas está convocada una manifestación en Santander

5 Delitos Treinta detenidos por ciberestafas cometidas en Cantabria

La mayor parte fueron localizados en Cataluña y se comunicaban con las víctimas haciéndose pasar por sus bancos.