Benjamín se ha dejado sentir en la costa con enormes olas y fuertes rachas de viento.

Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM

Jueves, 23 de octubre 2025, 14:23

  1. 1

    Benjamín azota la costa cántabra con rachas de hasta 111 km/h en Santander
    Temporal

    Benjamín azota la costa cántabra con rachas de hasta 111 km/h en Santander

El vendaval deja a su paso desprendimientos de cascotes, contenedores arrastrados, árboles derribados, ramas esparcidas por la calzada y daños en señales. El vuelo Roma- ... Santander ha sido desviado a Oporto y el Racing ha entrenado a cubierto en el gimnasio.

