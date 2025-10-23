Estas son las cinco noticias del día en Cantabria
DM
Jueves, 23 de octubre 2025, 14:23
-
1Temporal
Benjamín azota la costa cántabra con rachas de hasta 111 km/h en Santander
El vendaval deja a su paso desprendimientos de cascotes, contenedores arrastrados, árboles derribados, ramas esparcidas por la calzada y daños en señales. El vuelo Roma- ... Santander ha sido desviado a Oporto y el Racing ha entrenado a cubierto en el gimnasio.
-
2Tribunales
Agustín Molleda denuncia a la presidenta de Cantabria por injurias y calumnias
Buruaga calificó como «corrupción de libro» que el secretario de Organización del PSOE ganara una plaza fija en el Ayuntamiento en un concurso convocado y resuelto mientras él era alcalde.
-
3Diplomacia
Exteriores asegura que asistirá al cántabro hospitalizado en Vietnam, pero no confirma si fletará un avión para traerlo de vuelta
La familia solicitaba un vuelo militar para repatriar al vecino de El Astillero, que está ingresado en un hospital de Saigón por una infección grave.
-
4Reivindicaciones laborales
Los sindicatos cifran en un 51% el apoyo a la huelga de profesores y Educación lo rebaja al 18%
La Junta docente asegura que la incidencia en las primeras horas es «mayoritaria» y Silva apela a la «responsabilidad»: «Llevamos trece días de paro en un bimestre de 35». A las 18.00 horas está convocada una manifestación en Santander
-
5Delitos
Treinta detenidos por ciberestafas cometidas en Cantabria
La mayor parte fueron localizados en Cataluña y se comunicaban con las víctimas haciéndose pasar por sus bancos.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión