Estas son las cinco noticias del día en Cantabria
DM
Jueves, 30 de octubre 2025, 14:35
-
1Santander
Gema Igual rechaza que la Magdalena sea un Lugar de Memoria porque «divide a la sociedad»
La alcaldesa cree que la propuesta del Gobierno central de reconocer «el primer campo de concentración del franquismo» atiende a motivaciones partidistas y considera «desleal» que se haya hecho sin consultar al Ayuntamiento, dueño de los terrenos.
-
2Racing
El PP rechaza crear una mesa de trabajo para analizar el proyecto de reforma de los Campos de Sport
La propuesta conjunta de todos los grupos de oposición a instancias del regionalista Vicente Nieto, descartada en un tenso debate en el que el equipo de gobierno presentó una enmienda transaccional.
-
3Obituario
Torrelavega pierde a Conchita Mallavia, uno de sus referentes sociales y culturales
Pionera en la radio, dedicó su vida a cultivar el arte en sus diferentes facetas.
-
4Flora
Santander hará un censo de palmeras privadas y estudia una línea de ayudas para tratar el picudo rojo
La moción de Vox para actuar contra la plaga sale adelante con la unanimidad del Pleno.
-
5Cine
El clip de Revilla en 'Cuerpos Locos', en exclusiva
El Diario Montañés publica en primicia el estreno como actor del expresidente cántabro en la película dirigida por Ana Murugarren.