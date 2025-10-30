El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM

Jueves, 30 de octubre 2025, 14:35

  1. 1

    Santander

    Gema Igual rechaza que la Magdalena sea un Lugar de Memoria porque «divide a la sociedad»

La alcaldesa cree que la propuesta del Gobierno central de reconocer «el primer campo de concentración del franquismo» atiende a motivaciones partidistas y considera «desleal» que se haya hecho sin consultar al Ayuntamiento, dueño de los terrenos.

  1. 2

    Imagen principal - El PP rechaza crear una mesa de trabajo para analizar el proyecto de reforma de los Campos de Sport
    Racing

    El PP rechaza crear una mesa de trabajo para analizar el proyecto de reforma de los Campos de Sport

La propuesta conjunta de todos los grupos de oposición a instancias del regionalista Vicente Nieto, descartada en un tenso debate en el que el equipo de gobierno presentó una enmienda transaccional.

  1. 3

    Imagen principal - Torrelavega pierde a Conchita Mallavia, uno de sus referentes sociales y culturales
    Obituario

    Torrelavega pierde a Conchita Mallavia, uno de sus referentes sociales y culturales

Pionera en la radio, dedicó su vida a cultivar el arte en sus diferentes facetas.

  1. 4

    Imagen principal - Santander hará un censo de palmeras privadas y estudia una línea de ayudas para tratar el picudo rojo
    Flora

    Santander hará un censo de palmeras privadas y estudia una línea de ayudas para tratar el picudo rojo

La moción de Vox para actuar contra la plaga sale adelante con la unanimidad del Pleno.

  1. 5

    Imagen principal - El clip de Revilla en 'Cuerpos Locos', en exclusiva
    Cine

    El clip de Revilla en 'Cuerpos Locos', en exclusiva

El Diario Montañés publica en primicia el estreno como actor del expresidente cántabro en la película dirigida por Ana Murugarren.

Top 50
  1. 1

    Espectacular despliegue de la Guardia Civil en el polígono de Parayas para escoltar un convoy de armas
  2. 2

    El nuevo aparcamiento junto a la estación de tren de Santander tendrá 524 plazas
  3. 3

    Un incendio en un edificio de la Plaza Pombo obliga a desalojar a 25 personas de madrugada: «Ha sido un susto importante»
  4. 4

    Investigan a trece desguaces de Cantabria por emitir más de ocho toneladas de gases contaminantes
  5. 5

    El Ministerio convertirá La Magdalena en el primer Lugar de la Memoria de Cantabria
  6. 6

    La cifra de muertos en la redada de Río supera los 130 tras la aparición de otros 70 cadáveres en un bosque
  7. 7

    Comienza el derribo de la Clínica Cotero, en Menéndez Pelayo
  8. 8

    La familia del cántabro ingresado en Vietnam encuentra un avión medicalizado por 350.000 euros
  9. 9 José Antonio Cortés Fernández recibe el Premio Fisioterapeuta de Cantabria 2025
  10. 10

    Un hombre quema la ropa del tendal de una vecina en Santander

