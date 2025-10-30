Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

1 Santander Gema Igual rechaza que la Magdalena sea un Lugar de Memoria porque «divide a la sociedad»

La alcaldesa cree que la propuesta del Gobierno central de reconocer «el primer campo de concentración del franquismo» atiende a motivaciones partidistas y considera «desleal» que se haya hecho sin consultar al Ayuntamiento, dueño de los terrenos.

2 Racing El PP rechaza crear una mesa de trabajo para analizar el proyecto de reforma de los Campos de Sport

La propuesta conjunta de todos los grupos de oposición a instancias del regionalista Vicente Nieto, descartada en un tenso debate en el que el equipo de gobierno presentó una enmienda transaccional.

3 Obituario Torrelavega pierde a Conchita Mallavia, uno de sus referentes sociales y culturales

Pionera en la radio, dedicó su vida a cultivar el arte en sus diferentes facetas.

4 Flora Santander hará un censo de palmeras privadas y estudia una línea de ayudas para tratar el picudo rojo

La moción de Vox para actuar contra la plaga sale adelante con la unanimidad del Pleno.

5 Cine El clip de Revilla en 'Cuerpos Locos', en exclusiva

El Diario Montañés publica en primicia el estreno como actor del expresidente cántabro en la película dirigida por Ana Murugarren.