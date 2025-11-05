El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Roberto Ruiz

Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM .

DM .

Santander

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:07

  1. 1

    Santander

    La poda anual comienza en el Paseo de Menéndez Pelayo

Las intervenciones en esta calle terminarán esta semana y los trabajos se trasladarán posteriormente a Diego Madrazo y Arsenio Odriozola

  1. 2

    Cantabria

    La surada aprieta: un incendio no controlado en Peña Sagra y más de 26 grados en la costa

La intensa surada que azota Cantabria deja temperaturas mucho más cálidas de las propias de un mes de noviembre y un incendio forestal activo en la zona de Peña Sagra, cuya extinción se complica a primera hora de la tarde por el fuerte viento en la zona de Liébana.

  1. 3

    Cuenta atrás

    Cartes cobrará este año por el Parque Mágico de la Navidad

La visita costará cinco euros en taquilla y seis online. El Ayuntamiento ha tomado esta decisión tras retirarle el Gobierno regional la ayuda prometida

  1. 4

    14 edición

    El Premio Promesas de Le Cordón Bleu busca talento cántabro

Los estudiantes de cocina de Cantabria tienen hasta el 19 de noviembre para inscribirse en el certamen, que ofrece becas de hasta 24.000 euros para formarse en una de las escuelas más prestigiosas del mundo

  1. 5

    Este domingo, a las 14.00 horas

    El Racing prepara la visita a Las Palmas con la única ausencia de Salinas

José Alberto busca sustituto para los sancionados Íñigo Vicente y Álvaro Mantilla

Top 50
  1. 1 Los nuevos ricos de España: una desconocida familia mete a 4 miembros de golpe en la lista Forbes
  2. 2

    Denunciado un hombre en La Albericia porque su pitbull «se tiraba a morder a la gente»
  3. 3

    Condenan al juez de vigilancia penitenciaria de Cantabria a devolver 82.341 euros
  4. 4

    Froxá invertirá 32 millones en un plan de mejora con nuevas instalaciones en Vargas que duplicarán su producción
  5. 5 El restaurante con 3.500 vinos y club privado que ha sido elegido la mejor apertura del año
  6. 6

    «El fiscal general me convirtió en un delincuente confeso; o me voy de España o me suicido»
  7. 7

    Prohibido pagar para formarse
  8. 8

    A la venta un chalé con okupas por 107.000 euros que incluye el desalojo en el precio
  9. 9 Las ruinas de La Remonta
  10. 10 La surada aprieta: un incendio no controlado en Peña Sagra y más de 26 grados en la costa

