Estas son las cinco noticias del día en Cantabria
Santander
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:07
1Santander
La poda anual comienza en el Paseo de Menéndez Pelayo
Las intervenciones en esta calle terminarán esta semana y los trabajos se trasladarán posteriormente a Diego Madrazo y Arsenio Odriozola
2Cantabria
La surada aprieta: un incendio no controlado en Peña Sagra y más de 26 grados en la costa
La intensa surada que azota Cantabria deja temperaturas mucho más cálidas de las propias de un mes de noviembre y un incendio forestal activo en la zona de Peña Sagra, cuya extinción se complica a primera hora de la tarde por el fuerte viento en la zona de Liébana.
3Cuenta atrás
Cartes cobrará este año por el Parque Mágico de la Navidad
La visita costará cinco euros en taquilla y seis online. El Ayuntamiento ha tomado esta decisión tras retirarle el Gobierno regional la ayuda prometida
414 edición
El Premio Promesas de Le Cordón Bleu busca talento cántabro
Los estudiantes de cocina de Cantabria tienen hasta el 19 de noviembre para inscribirse en el certamen, que ofrece becas de hasta 24.000 euros para formarse en una de las escuelas más prestigiosas del mundo
5Este domingo, a las 14.00 horas
El Racing prepara la visita a Las Palmas con la única ausencia de Salinas
José Alberto busca sustituto para los sancionados Íñigo Vicente y Álvaro Mantilla