Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM . Santander Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:07 Comenta Compartir

1 Santander La poda anual comienza en el Paseo de Menéndez Pelayo

Las intervenciones en esta calle terminarán esta semana y los trabajos se trasladarán posteriormente a Diego Madrazo y Arsenio Odriozola

2 Cantabria La surada aprieta: un incendio no controlado en Peña Sagra y más de 26 grados en la costa

Ampliar

La intensa surada que azota Cantabria deja temperaturas mucho más cálidas de las propias de un mes de noviembre y un incendio forestal activo en la zona de Peña Sagra, cuya extinción se complica a primera hora de la tarde por el fuerte viento en la zona de Liébana.

3 Cuenta atrás Cartes cobrará este año por el Parque Mágico de la Navidad

Ampliar

La visita costará cinco euros en taquilla y seis online. El Ayuntamiento ha tomado esta decisión tras retirarle el Gobierno regional la ayuda prometida

4 14 edición El Premio Promesas de Le Cordón Bleu busca talento cántabro

Ampliar

Los estudiantes de cocina de Cantabria tienen hasta el 19 de noviembre para inscribirse en el certamen, que ofrece becas de hasta 24.000 euros para formarse en una de las escuelas más prestigiosas del mundo

5 Este domingo, a las 14.00 horas El Racing prepara la visita a Las Palmas con la única ausencia de Salinas

Ampliar

José Alberto busca sustituto para los sancionados Íñigo Vicente y Álvaro Mantilla