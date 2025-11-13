Las cinco noticias del día en Cantabria
DM
Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:57
1Surada
La lluvia se alía con los equipos de extinción y solo queda activo el incendio de Cillorigo de Liébana
Otros seis fuegos, entre ellos el de Proaño (La Hermandad de Campoo de Suso) que preocupaba esta mañana, están controlados. El interior de la ... región sigue en aviso por fuertes rachas de viento hasta medianoche.
2Asalto
Segundo atraco con arma de fuego en Torrelavega en apenas 24 horas
La Policía Nacional busca a los autores del suceso, que robaron el dinero de la caja y algunos productos comestibles este miércoles por la noche.
3Ganadería
Susinos confirma que el Ferial de Torrelavega abrirá, pero sin compraventa de animales hasta fin de año
La consejera recuerda que las reses podrán ser desinfectadas para ser trasladadas al matadero, pero no atiende la petición del sector que pedía la reapertura con fines comerciales.
4Aves
Cuarto caso de gripe aviar en Cantabria
Este positivo, detectado en Villaescusa, se suma a los ya declarados en Laredo, Santoña y Castro Urdiales.
5Economía
Boluda nombra al cántabro Daniel Berasategui director corporativo para la Zona Norte
Es licenciado por la Escuela Superior de Marina Civil de Santander y cuenta con una larga trayectoria en empresas del sector logístico
