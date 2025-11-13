El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Las cinco noticias del día en Cantabria

DM

Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:57

    Imagen principal - La lluvia se alía con los equipos de extinción y solo queda activo el incendio de Cillorigo de Liébana
    Surada

    La lluvia se alía con los equipos de extinción y solo queda activo el incendio de Cillorigo de Liébana

Otros seis fuegos, entre ellos el de Proaño (La Hermandad de Campoo de Suso) que preocupaba esta mañana, están controlados. El interior de la ... región sigue en aviso por fuertes rachas de viento hasta medianoche.

Top 50
  1. 1

    Tres encapuchados atracan un bar de Torrelavega armados con una pistola y un cuchillo: «Me quedé paralizada»
  2. 2

    Educación apartó el domingo del colegio al profesor investigado por contactar con menores para tener citas sexuales
  3. 3

    En estado crítico un transportista atropellado por una furgoneta en el área de servicio de Anero
  4. 4 La lluvia se alía con los equipos de extinción y solo queda activo el de Cillorigo de Liébana
  5. 5 Pimientos rellenos de setas para llevar el otoño a la mesa
  6. 6

    La borrasca Claudia deja rachas huracanadas de hasta 183 km/h en Fuente Dé y más de 27º en la costa
  7. 7

    El Gobierno regional impone las primeras multas por fraude en las viviendas de protección
  8. 8

    Torrelavega da una nueva vida a los locales que dejó Inditex en el centro
  9. 9

    Gobierno y Ayuntamiento inyectan un millón al Casino, cinco veces más de lo que genera al año
  10. 10

    Los cántabros, sin prisa por la nueva baliza de tráfico

