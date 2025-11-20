Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:09

    Imagen principal - Atasco de 4 kilómetros en la autovía entre Santander y Torrelavega por un accidente cerca de Gornazo
    Temporal

    Atasco de 4 kilómetros en la autovía entre Santander y Torrelavega por un accidente cerca de Gornazo

La DGT activa el nivel verde (circulación condicionada) en la A-67 entre Matamorosa y Santa Cruz de Iguña y son obligatorias las cadenas ... en cuatro puertos. La Aemet baja la cota de a los 600 metros con aviso naranja en todo el interior.

Top 50
    El fontanero de Santander que te cobra 2.000 euros por instalarte una caldera y luego, ni instalación ni caldera
  2. 2 Despejada la autovía entre Torrelavega y Santander, tras un accidente múltiple en Gornazo
  3. 3 La rotonda de Valdecilla Sur se convierte en un gran lago a causa de la tromba de agua
    Dos maletas y un colchón en el Panteón del Inglés
    Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla
    Muere un operario en un accidente laboral en el polígono de Barros
    Los pescadores recreativos deberán registrar su pesca en una aplicación
    Madrid-Santander en 34 minutos
    El aire ártico trae esta madrugada las primeras nevadas: «Lo más fuerte será del jueves al viernes»
  10. 10 Herido con arma blanca en una pelea dentro de un portal en El Zapatón de Torrelavega

