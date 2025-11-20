Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

La DGT activa el nivel verde (circulación condicionada) en la A-67 entre Matamorosa y Santa Cruz de Iguña y son obligatorias las cadenas ... en cuatro puertos. La Aemet baja la cota de a los 600 metros con aviso naranja en todo el interior.

2 Política regional PP y PRC confirman su ruptura total

Los regionalistas presentan una enmienda a la totalidad del Presupuesto, igual que PSOE y Vox, y cargan contra «la inacción y falta de gestión» del Gobierno. Los populares acusan a la oposición de negarse a las cuentas con premeditación y no haber tenido nunca voluntad de diálogo.

3 Santander El Ayuntamiento de Santander suspende la recogida neumática en Castilla-Hermida y en la calle Alta

El equipo de gobierno del PP adopta esta decisión después de que un informe haya constatado que las reparaciones efectuadas no garantizan el «óptimo» funcionamiento de la infraestructura y ante la «indignación» de los vecinos.

4 Educación Los 300 escolares del Juan de la Cosa de Santoña, sin calefacción en clase en un día con 9º

El centro está a la espera desde el pasado día 6 de que el Ayuntamiento repare el sistema. La dirección ha avisado a las familias para que sus hijos vayan estos días «bien abrigados»

5 Tráfico de drogas Detienen a un guardia civil, vecino de Castro, en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla

El agente lleva años trabajando en las instalaciones portuarias y fue arrestado por sus propios compañeros cuando transportaba la droga