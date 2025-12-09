El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM

Martes, 9 de diciembre 2025, 15:14

    Imagen principal - Un combo de viento cruzado, turbulencias y cizalladura complica la actividad en el Seve Ballesteros
    Transportes

    Un combo de viento cruzado, turbulencias y cizalladura complica la actividad en el Seve Ballesteros

Seis vuelos han tenido que ser desviados y otros cancelados o reprogramados por las condiciones meteorológicas. Aemet mantiene activo el aviso amarillo hasta las ... tres de la tarde por rachas de hasta 100 kilómetros por hora.

