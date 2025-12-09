Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

Seis vuelos han tenido que ser desviados y otros cancelados o reprogramados por las condiciones meteorológicas. Aemet mantiene activo el aviso amarillo hasta las ... tres de la tarde por rachas de hasta 100 kilómetros por hora.

2 Sanidad La huelga médica paraliza los quirófanos y suspende consultas en hospitales y centros de salud en Cantabria

Sanidad cifra el seguimiento en el 35%, reconoce que la movilización está teniendo «bastante impacto» y lamenta los inconvenientes para los pacientes. Aumenta la presión en los servicios de Urgencias de los hospitales tras un puente festivo en el que Pediatría registró el pico máximo del año.

3 Fútbol El Villarreal, rival del Racing en Copa

Los de Marcelino jugarán entre los días 16 y 18 de este mes de diciembre a partido único en los Campos de Sport.

4 Tráfico El vuelco de un camión provoca problemas de circulación en la S-10, a la altura de Solares

El accidente ha obligado a cortar el carril izquierdo de la vía en dirección a Bilbao.

5 Infraestructuras El Ayuntamiento de Santander aprueba las obras de refuerzo de su sótano, apuntalado desde 2021

Este nuevo trámite para poner remedio a la precaria situación se ha aprobado este martes en la Junta de Gobierno Local.