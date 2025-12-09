Estas son las cinco noticias del día en Cantabria
DM
Martes, 9 de diciembre 2025, 15:14
-
1Transportes
Un combo de viento cruzado, turbulencias y cizalladura complica la actividad en el Seve Ballesteros
Seis vuelos han tenido que ser desviados y otros cancelados o reprogramados por las condiciones meteorológicas. Aemet mantiene activo el aviso amarillo hasta las ... tres de la tarde por rachas de hasta 100 kilómetros por hora.
-
2Sanidad
La huelga médica paraliza los quirófanos y suspende consultas en hospitales y centros de salud en Cantabria
Sanidad cifra el seguimiento en el 35%, reconoce que la movilización está teniendo «bastante impacto» y lamenta los inconvenientes para los pacientes. Aumenta la presión en los servicios de Urgencias de los hospitales tras un puente festivo en el que Pediatría registró el pico máximo del año.
-
3Fútbol
El Villarreal, rival del Racing en Copa
Los de Marcelino jugarán entre los días 16 y 18 de este mes de diciembre a partido único en los Campos de Sport.
-
4Tráfico
El vuelco de un camión provoca problemas de circulación en la S-10, a la altura de Solares
El accidente ha obligado a cortar el carril izquierdo de la vía en dirección a Bilbao.
-
5Infraestructuras
El Ayuntamiento de Santander aprueba las obras de refuerzo de su sótano, apuntalado desde 2021
Este nuevo trámite para poner remedio a la precaria situación se ha aprobado este martes en la Junta de Gobierno Local.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión