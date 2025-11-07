El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Camiones aparcados en la Ciudad del Transportista. DM

La Ciudad del Transporte se divide: los camiones a Camargo y las naves a Penagos

Fomento incluye en su Presupuesto para 2026 la obra del aparcamiento | Aumenta de 3,8 a 5,1 millones los patrocinios para captar rutas aéreas y mantiene el descuento del 20% en el autobús

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:13

Comenta

La Consejería de Fomento ya tiene dibujada la solución para reubicar a las empresas y trabajadores que actualmente se encuentran asentados en la Ciudad del ... Transportes (Citrasa). Después de que la Autoridad Portuaria haya concedido hasta tres prórrogas para alargar la concesión del uso de los terrenos y haya fijado la fecha de junio de 2027 para la liberación definitiva de este espacio, el Gobierno de Cantabria ha tomado la decisión de levantar las nuevas instalaciones en el futuro polígono industrial de Penagos. Allí se facilitarán parcelas a las empresas –muchas relacionadas con la logística, pero también de otros sectores– que ahora desarrollan su actividad en Santander.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los médicos descartan ya la repatriación del cántabro ingresado en Vietnam: «Su estado es crítico»
  2. 2

    Merkamueble desaparece tras menos de tres años en Santander y da paso a Mueblex
  3. 3

    Atención, simulacro: esta noche se recreará un accidente con incendio en el túnel de la S-10 en Maliaño
  4. 4

    El 100% de la plantilla de Prysmian secunda la huelga por el despido de ocho trabajadores en Muriedas
  5. 5

    Zuloaga denunció a la exinterventora de Noja por falsificar su firma de alcalde de Bezana
  6. 6

    Estos son los nueve premiados de la gala de Hostelería de Cantabria
  7. 7

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  8. 8

    PRC y Vox mantienen con vida la negociación del Presupuesto con el PP
  9. 9

    España prohíbe criar aves al aire libre por el aumento de casos de gripe aviar
  10. 10

    Molleda reclama a Buruaga mil euros en su demanda por calumnias, que donaría a una asociación contra el cáncer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La Ciudad del Transporte se divide: los camiones a Camargo y las naves a Penagos

La Ciudad del Transporte se divide: los camiones a Camargo y las naves a Penagos