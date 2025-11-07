La Ciudad del Transporte se divide: los camiones a Camargo y las naves a Penagos

La Consejería de Fomento ya tiene dibujada la solución para reubicar a las empresas y trabajadores que actualmente se encuentran asentados en la Ciudad del ... Transportes (Citrasa). Después de que la Autoridad Portuaria haya concedido hasta tres prórrogas para alargar la concesión del uso de los terrenos y haya fijado la fecha de junio de 2027 para la liberación definitiva de este espacio, el Gobierno de Cantabria ha tomado la decisión de levantar las nuevas instalaciones en el futuro polígono industrial de Penagos. Allí se facilitarán parcelas a las empresas –muchas relacionadas con la logística, pero también de otros sectores– que ahora desarrollan su actividad en Santander.

Lo que ocurre es que el Gobierno regional estima que no tendrá concluido el PSIR de este polígono de Penagos hasta dentro de dos años. Antes, el departamento que dirige el consejero Roberto Media construirá en el municipio de Camargo un gran aparcamiento para camiones que dará servicio a parte de los vehículos pesados que ahora tienen la Ciudad del Transporte como centro de operaciones. Es decir, que al menos en un primer momento, Citrasa quedará dividida en dos partes separadas: las naves, en Penagos, y el aparcamiento de camiones, en Camargo. Más cerca del Puerto y la zona de la Bahía, donde está el grueso de su trabajo.

El titular de Fomento confirmó ayer durante la presentación del proyecto de Presupuestos para su Consejería que el documento ya reserva una partida económica para iniciar la construcción de «este primer aparcamiento» el año que viene y que podrá utilizar «una parte» de los 300 camioneros que ahora están en Citrasa. Antes de licitar la obra por un presupuesto que rondará los 2 millones de euros, la Dirección General de Transportes tiene que concluir la redacción del proyecto, aunque ya maneja planos aproximados de la distribución de la finca, actualmente vacía. En el documento se contempla la creación de 140 plazas para camiones y otras 50 para coches.

En relación al conjunto del Presupuesto de Fomento para 2026, Media afirmó que, además de contener un apoyo récord a la inversión de los municipios sin discriminar a los ayuntamientos por el color político del partido que los gobierna, servirá para «impulsar la economía de la región, mejorar las comunicaciones, garantizar el abastecimiento de agua o poner vivienda pública en el mercado».

Más allá de los grandes números que ya se conocían, el popular señaló que, dentro de la Dirección General de Transportes, la partida para captar rutas nacionales e internacionales en el aeropuerto Seve Ballesteros a través de los convenios de publicidad con aerolíneas pasará de los 3,8 millones de euros de este ejercicio a los 5,1 proyectados para el siguiente.

Y no es novedoso, pero sí relevante para los usuarios de las líneas de autobús regionales, la prórroga del descuento del 20% en los abonos, a la que Fomento destinará 1,2 millones. A esa cantidad se suman otros 700.000 euros para el descuento adicional del 25% para jóvenes menores de 26 años. Ahora, está aún por ver si el Ejecutivo central mantiene su parte: el otro 20%que venía sufragando hasta ahora.