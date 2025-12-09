El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Colegio de la Abogacía organiza las II Jornadas de Derecho Penal

El juez Llarena, del Tribunal Supremo, entre los nombres destacados del cartel de unas charlas que se celebrarán el jueves y el viernes

Álvaro Machín

Álvaro Machín

Santander

Martes, 9 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

El Colegio de la Abogacía de Cantabria organiza esta semana -el jueves y el viernes- las II Jornadas de Derecho Penal, que tendrán lugar en ... la Cámara de Comercio de Cantabria. Las actividades contarán con la participación de magistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, especialistas del Consejo General del Poder Judicial, profesionales del periodismo judicial y expertos en nuevas tecnologías. Todo, con la idea de garantizar «un diálogo plural, riguroso y de alto nivel».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Lo que cobran los alcaldes de Cantabria
  2. 2

    «Con Hormaechea y Revilla no controlabas lo que podía pasar en un acto»
  3. 3

    Un terremoto de magnitud 4 sacude el corazón de Álava
  4. 4

    El Peugeot 407, de ganador al estigma de la corrupción
  5. 5

    La falta de nieve en Alto Campoo obliga a cerrar las pistas al cuarto día de su apertura
  6. 6

    Francisco Viar no cobra sueldo como alcalde de Santa María de Cayón
  7. 7

    El cabreo de Andrés (segunda parte)
  8. 8 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  9. 9

    Ampros, seis décadas rompiendo barreras
  10. 10 La criminalidad en Santander es más alta que la de Torrelavega

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Colegio de la Abogacía organiza las II Jornadas de Derecho Penal