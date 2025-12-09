El Colegio de la Abogacía organiza las II Jornadas de Derecho Penal

El Colegio de la Abogacía de Cantabria organiza esta semana -el jueves y el viernes- las II Jornadas de Derecho Penal, que tendrán lugar en ... la Cámara de Comercio de Cantabria. Las actividades contarán con la participación de magistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, especialistas del Consejo General del Poder Judicial, profesionales del periodismo judicial y expertos en nuevas tecnologías. Todo, con la idea de garantizar «un diálogo plural, riguroso y de alto nivel».

Los actos (solo para miembros del Colegio) arrancarán el jueves a las 17.00 horas con uno de los platos fuertes. Pablo Llarena, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo hablará sobre el 'Análisis constitucional y normativo de la Ley de Aministía'. Después, tras un breve taller práctico en torno al binomio inteligencia humana y artificial (a cargo de Alfredo López, de vLex Europa), le llegará el turno al juez del Tribunal Constitucional José María Macías. 'El control del Tribunal Constitucional sobre las decisiones de los órganos de la jurisdicción penal. La oportunidad de plantear una reforma del recurso de amparo', es el título.

Ya el viernes, Alejandro Abascal, magistrado y vocal del CGPJ, y María Peral, periodista de 'El Español', debatirán sobre las relaciones entre Justicia y medios de comunicación. 'Aliados o constrincantes'. Y, por último, el cierre de las jornadas le corresponderá a José Luis López del Moral, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Su intervención se centrará en la delincuencia sexual en las redes, con un análisis del proyecto de Ley Orgánica para la protección de los menores en entornos digitales.