Inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Asón en el polígono industrial de Ampuero, una de las zonas en riesgo según el informe del Observatorio de Sostenibilidad. Javier Cotera

Colegios, campings, residencias de ancianos y empresas, los más afectados por riesgo de inundación en Cantabria

El Observatorio de Sosteniblidad publica un informe que identifica las 45 infraestructuras críticas afectadas en Cantabria, que es la comunidad con el número más bajo de España

Álvaro G. Polavieja

Álvaro G. Polavieja

Santander

Lunes, 10 de noviembre 2025, 07:11

Colegios, estaciones de tren, cuarteles de la Guardia Civil, residencias de ancianos, estaciones de tratamiento de agua y empresas son las infraestructuras más afectadas en ... Cantabria por riesgo de inundación. Así se desprende del informe 'Infraestructuras críticas inundables en España' publicado por el Observatorio de Sostenibilidad, que detalla los lugares o bienes afectados por este factor en Cantabria, atendiendo a la lámina de inundación con recurrencia de 500 años, un indicador que analiza los fenómenos más extremos pero también menos habituales en materia de inundaciones. En total son 45 los puntos destacados por el documento en la comunidad, que se reparten por diferentes municipios, con Torrelavega, Piélagos, Cabezón de la Sal y Los Corrales de Buelna como las zonas que concentran más infraestructuras críticas afectadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

