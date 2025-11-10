Colegios, campings, residencias de ancianos y empresas, los más afectados por riesgo de inundación en Cantabria

Colegios, estaciones de tren, cuarteles de la Guardia Civil, residencias de ancianos, estaciones de tratamiento de agua y empresas son las infraestructuras más afectadas en ... Cantabria por riesgo de inundación. Así se desprende del informe 'Infraestructuras críticas inundables en España' publicado por el Observatorio de Sostenibilidad, que detalla los lugares o bienes afectados por este factor en Cantabria, atendiendo a la lámina de inundación con recurrencia de 500 años, un indicador que analiza los fenómenos más extremos pero también menos habituales en materia de inundaciones. En total son 45 los puntos destacados por el documento en la comunidad, que se reparten por diferentes municipios, con Torrelavega, Piélagos, Cabezón de la Sal y Los Corrales de Buelna como las zonas que concentran más infraestructuras críticas afectadas.

El informe, de carácter nacional, segmenta además las ubicaciones en función del nivel de riesgo en el que se encuentra cada una de ellas, clasificándolas según tres niveles: leve, grave y muy grave. Atendiendo a ellos, en Cantabria existen tres infraestructuras críticas en un riesgo leve de inundación, cuatro con un nivel grave y las 38 restantes se sitúan en nivel muy grave por afectación de este fenómeno natural.

No es la una categorización que ofrece el Observatorio de Sostenibilidad a la hora de analizar el impacto del riesgo de inundación en Cantabria. También agrupa las infraestructuras afectadas según su tipo y características, que en la comunidad se concentran en categorías como 'población vulnerable', en la que se incluyen 18 localizaciones, entre las que se cuentan tres campings, tres residencias de ancianos y 11 centros educativos. Otras categorías son la de 'seguridad', que en el caso cántabro concentra cuatro cuarteles de la Guardia Civil –en concreto, los de Cabezón de la Sal, Guriezo, Liendo y Los Corrales de Buelna–, o la de 'medio ambiente', en la que se encuentran siete estaciones de tratamiento de aguas residuales (EDAR) y una empresa.

La segunda categoría que agrupa un mayor número de infraestructuras –tras 'población vulnerable'– es la de 'servicios', en la que el informe incluye hasta 14 localizaciones, en su mayoría empresas. En la última de las categorías, centrada en 'transporte', el documento incluye dos elementos, en concreto las estaciones de tren de Los Corrales de Buelna y de Puente San Miguel.

Los ríos, focos esenciales

Como es natural, las zonas más afectadas por la lámina de inundación con recurrencia de 500 años se encuentran situadas cerca de los principales ríos de la región, entre ellos el Besaya, caso de las infraestructuras del entorno de Torrelavega, entre las que se cuentan empresas como Aspla o Solvay o los centros educativos CEIP Ramón Menéndez Pidal e IES Miguel Herrero Pereda, y de Los Corrales, donde se ven afectados el IES Javier Orbe Cano y el CEIP José María Pereda.

En Cabezón de la Sal, el río Saja y sus numerosos afluentes causan el riesgo de inundación de emplazamientos como la empresa Textil Santanderina, el IES Valle del Saja y el Colegio Sagrado Corazón, así como la Residencia de Ancianos Sagrada Familia de Carrejo. En Piélagos, por su parte, el Pas determina las zonas de mayor riesgo, entre las que se cuentan lugares como las empresas Saint-Gobain y Andía Lácteos de Cantabria, a las que se suman el Colegio Antonio Robinet y el Centro de Atención a la Dependencia Virgen de Valencia. Otros municipios que también cuentan con localizaciones afectadas pero en menor cantidad son Potes, Mazcuerras, Liendo, Guriezo, Reocín, Rionansa, Ampuero y Santa María de Cayón.

El riesgo que mide este informe se centra en fenómenos extremos que pueden ocurrir cada 500 años. Se trata, por ello, de situaciones muy poco probables.