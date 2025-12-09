Un combo de viento cruzado, turbulencias y cizalladura complica la actividad en el Seve Ballesteros
Cuatro vuelos han tenido que ser desviados y otros cancelados o reprogramados por las condiciones meteorológicas | Aemet mantiene activo el aviso amarillo hasta las tres de la tarde por rachas fuerte de hasta 100 kilómetros por hora
Santander
Martes, 9 de diciembre 2025, 09:33
El fuerte viento que sopla cruzado, con turbulencia y cizalladura desde anoche en el Seve Ballesteros de Santander está complicando la actividad en el aeropuerto. ... En primer lugar, el vuelo de Ryanair (FR2593) de las 19.26 horas que cubría la ruta Málaga-Santander tuvo que ser desviado a Madrid y los pasajeros trasladados en autobús hasta la capital cántabra, que han ido llegando de madrugada.
Ese fuerte viento, que ha registrado ya en el aeropuerto rachas superiores a 90 kilómetros por hora, sigue dejando problemas este martes en el Seve con tres aviones desviados: el Vueling procedente de Barcelona, el Iberia Madrid-Santander y el Ryanair que venía desde Marrakech.
✈️🔴 MARTES 9: DESVIOS / CANCELACIONES— Amigos de Parayas (@AParayas) December 9, 2025
🔴 Vuelo VY1590 #Barcelona ➡️ #Santander operado por @Vueling desviado a #Bilbao por intenso viento en #Parayas pic.twitter.com/CbYjap6XJI
Entre los pasajeros del VY1590 procedente de Barcelona viajaba una menor, su primera experiencia en avión sola, que se quedó dormida y cuando abrió los ojos se percató de que estaba en Bilbao y no en Santander. Se llevó un pequeño susto, además de la preocupación por no llegar hoy al examen que tenía previsto en el instituto. Sus padres han decidido no ir a buscarla a Bilbao porque en el aeropuerto bilbaíno han reaccionado con muchísima celeridad. Han juntado a todo el pasaje en una sala y les han informado de que serán trasladados a Santander en los próximos minutos en autobús.
Lo mismo sucederá con los pasajeros que esperaban en el Seve Ballesteros para embarcar rumbo a Barcelona, serán trasladados en autobús hasta Bilbao.
Por su parte, el Iberia 489 Madrid-Santander despegó a primera hora de la mañana y tuvo que dar la vuelta ante el aviso de fuertes rachas de viento y turbulencias en la capital cántabra. Como al resto, los pasajeros afectados serán trasladados en autobús.
El avión de Ryanair FR1352 Marrakech-Santander ha dado la vuelta a medio camino y ha aterrizado en Madrid. Los pasajeros viajarán hasta Cantabria en autobús y los que tenían previsto viajar a Marruecos tendrán que esperar a que se programe otro vuelo a lo largo del día.
Tres factores complican el día
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene activo el aviso amarillo por fuerte viento hasta aproximadamente las tres de la tarde, por lo que será complicado ver aterrizar o despegar algún vuelo en Santander. Sobre todo por esos tres factores que se dan hoy la mano: viento del sur cruzado, turbulencias y cizalladura. «Este martes estaban tan claras las malas condiciones, que los aviones ni se han acercado», apunta el delegado territorial, Sergio Fernández. Durante las próximas tres horas la situación será similar o peor, «se podrán alcanzar los 100 kilómetros por hora en el Seve Ballesteros».
✈️ Mañana complicada en el Aeropuerto de Santander por las rachas muy fuertes de viento sur (que además es cruzado a la pista)— AEMET Cantabria (@AEMET_Cantabria) December 9, 2025
🗺️El vuelo de Madrid se vuelve a Madrid y el de Barcelona ha sido desviado a Madrid
⏰ El aviso por rachas muy fuertes de viento finaliza a las 15:00 pic.twitter.com/rLmqphx7ZN
