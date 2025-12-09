El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un combo de viento cruzado, turbulencias y cizalladura complica la actividad en el Seve Ballesteros

Cuatro vuelos han tenido que ser desviados y otros cancelados o reprogramados por las condiciones meteorológicas | Aemet mantiene activo el aviso amarillo hasta las tres de la tarde por rachas fuerte de hasta 100 kilómetros por hora

Ana del Castillo

Ana del Castillo

Santander

Martes, 9 de diciembre 2025, 09:33

El fuerte viento que sopla cruzado, con turbulencia y cizalladura desde anoche en el Seve Ballesteros de Santander está complicando la actividad en el aeropuerto. ... En primer lugar, el vuelo de Ryanair (FR2593) de las 19.26 horas que cubría la ruta Málaga-Santander tuvo que ser desviado a Madrid y los pasajeros trasladados en autobús hasta la capital cántabra, que han ido llegando de madrugada.

