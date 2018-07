Comercio ilegítimo de armas a través del Puerto

Una de mis prioridades es proteger la vida de las personas. Por eso me hice bombero. El 13 de marzo del año pasado me encontré con cientos de toneladas de bombas que se iban a cargar en un barco con destino a Arabia Saudí. No quise ser cómplice de aquello y me planté. En el bombardeo de Guernica, en 1937, se usaron 30 toneladas de bombas y nosotros hemos exportado, en un año, 12.000 toneladas. Esto, sencillamente, nos hace a todos cómplices de crímenes de guerra. A mí me abrieron un expediente; aquello era un aviso a navegantes. Si algo he aprendido yo es que una acción muy pequeña puede acabar teniendo unas consecuencias muy importantes».

Estas declaraciones del bombero Ignacio Robles en febrero de 2018 ponen el acento oportuno en el debate que estas últimas semanas ha tenido lugar en Cantabria sobre el uso de las instalaciones portuarias para exportaciones de armas que puedan ser usadas para cometer atrocidades. Con su negativa a ser cómplice del envío de armas a Arabia Saudí desde el Puerto de Bilbao en marzo de 2017, Ignacio contribuyó decisivamente a poner este tema en la agenda pública y política.

Resumiendo los hechos ocurridos aquí, cabe recordar que esta primavera uno o varios barcos de una naviera saudí han estado cargando en Santander armamento con destino final el reino saudí, y que ONGs como la cántabra Pasaje Seguro o la vasca Ongi Etorri Errefuxiatuak lo han denunciado aduciendo que estas armas pueden acabar utilizándose contra la población civil en la guerra de Yemen, donde Arabia saudí lidera una coalición en apoyo al gobierno yemení que combate a los rebeldes huzíes y a sus aliados que ha sido denunciada en un informe de la ONU publicado en septiembre como causante principal de víctimas civiles en el conflicto.

Por su parte, el Parlamento cántabro aprobó el pasado 2 de abril una moción de Podemos, con 21 votos a favor (Podemos, PSOE, PRC y mixto), frente a 14 abstenciones, para pedir al Gobierno de Cantabria que inste al Estado a que se «denieguen, suspendan o revoquen» las autorizaciones para el tráfico de material bélico a países que violan los derechos humanos. El Gobierno cántabro ha respondido positivamente, rechazando este tráfico en nuestro puerto.

Sin embargo, la Autoridad Portuaria, a través de su presidente Jaime González, ha señalado la legalidad formal de dichas operaciones portuarias y ha añadido que el puerto comercial es un eslabón más en la larga cadena de estos suministros, y que sólo el Gobierno central tiene potestad para prohibirlo.

En este dilema sólo cabe recurrir al derecho, tanto español como internacional. Y precisamente hace sólo unos días, una coalición denominada 'Armas bajo control', formada por las ONGs Amnistía Internacional, Greenpeace, FundiPau y Oxfam Intermón, ha hecho público su 'Análisis de las exportaciones españolas de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso en 2017'.

Respecto a la legalidad vigente, el citado análisis nos recuerda los dos instrumentos fundamentales, la Ley 53/2007 sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso y el Tratado Internacional de Comercio de Armas de 2014, firmado y ratificado por nuestro país. Y ambos expresamente prohíben el comercio de armas que puedan contribuir a facilitar o cometer graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario.

Y así lo denuncia nuestra coalición: el Gobierno español no debe seguir autorizando el comercio de armas con destinatarios finales Arabia saudí y los miembros de su coalición que participan en la guerra de Yemen. Según los autores de nuestra investigación, esta guerra ha causado ya miles de muertos y el desplazamiento interno de 3 millones de yemeníes (sobre una población total de 27 millones), la mayor crisis humanitaria en estos momentos. España tiene que seguir los pasos de países como Canadá, Alemania, Noruega, Finlandia o Grecia que se han negado a vender armas a esa coalición

Mientras este tráfico exista, como bien apuntaba el representante de la Autoridad Portuaria, no sólo nuestro puerto y el conjunto de sus estibadores, sino también los fabricantes de armas españoles, sus proveedores, sus trabajadores, los transportistas y sus escoltas, y, sí, también nosotros, todos nosotros, seguiremos siendo cómplices de los gravísimos abusos contra la población civil yemení que pueden llegar a causar estas armas enviadas desde el Puerto de Santander.