Comienza la retirada de los 22.000 litros de cerveza

La odisea de Janduda está a punto de llegar a su fin. De hecho, esta mañana, bien pronto, ha comenzado la operación para sacar del remolque los 22.000 litros de cerveza que transportaba en barriles. Es el primer paso, antes de que varias grúas de gran tamaño vuelvan a izar el tráiler que quedó atrapado sobre un riachuelo en Anero.

El conductor polaco cumple hoy una semana atrapado en Anero. L noche, la niebla y unas indicaciones poco precisas de su GPS desencadenaron que el remolque se precipitase el pasado viernes sobre el riachuelo que transita junto a una de las carreteras de la localidad. Desde entonces, permanece imperturbable en la cabina del vehículo, custodiando los 22.000 litros de cerveza que transporta desde Galicia hasta Inglaterra.

El hombre aseguraba ayer que la compañía para la que trabaja, GSV, había realizado el sábado todos los trámites necesarios con una empresa local de grúas para que desarrollaran la extracción cuanto antes. «Ese día nos llamó la Guardia Civil, pero GSV no nos contactó hasta el miércoles», se defendía el propietario de Grúas Estrada, Domingo Estrada. «No realizaremos la operación hasta que no llegue el dinero porque es complicada y no tenemos garantías», apuntaba ayer. Dicho y hecho. Sobre las siete y media de la tarde, recibían el justificante de pago.

La operación ha comenzado hoy a las ocho de la mañana. «Es bastante compleja» y se alargará durante dos jornadas. Dos grúas y diez trabajadores dedicarán este primer día a la extracción de la mercancía: los 22.000 litros de cerveza Estrella Galicia. Ya mañan sacarán «el tráiler de la cuneta», pronosticaba Estrada. Si el vehículo podrá arrancar o no es todavía una incógnita.

Las grúas han comenzado a trabajar hoy porque hasta ayer no habían recibido el importe de la operación

Desde que se produjo el accidente y hasta que se complete la extracción pasará más de una semana. Largas jornadas en las que Janduda apenas se ha separado de su camión. El cansancio ya hacía mella ayer en su rostro. «Se acerca el fin de semana. Igual vienen a sacarme la próxima, o lo mismo estoy aquí hasta el año que viene», expresaba desanimado, antes de saber que la situación estaba cerca de solucionarse.

«Está cansado, son muchos días sin moverse de ese cubículo», añadía la vecina que le ofrece comida y aseo, Blanca Asensio. «Es una situación inaceptable, me avergüenza que tarden tanto en solucionarlo y que dejen a un trabajador a la intemperie», se lamentaba la mujer. Su marido conoce la situación de primera mano porque también ha sido camionero. «Alguna vez ha tenido incidentes por España, pero al menos sabía el idioma. Imagínate que, como Janduda, no pudieras comunicarte», sentenciaba indignada. Gracias a la hospitalidad del matrimonio, el hombre polaco ha comido varias veces en su casa y también se ha duchado. «Tuvimos que insistirle porque no quería molestar, pero es lo mínimo que se puede hacer por alguien en su situación». También se han puesto en contacto con una hija del conductor a través de Facebook y le han enviado fotos para que compruebe que está bien.

«Puede ser peligroso»

Aunque el tráiler está en una zona poco transitada, el alcalde de Ribamontán al Mar, Joaquín Arco ya se estaba planteando medidas para solventar la situación. «La posición del camión no altera el paso de los vecinos, así que no tengo problema por esa parte. Lo que no me parece normal es tener a un hombre así, durmiendo en un espacio tan reducido y abandonado a su suerte», relataba el edil; «es una situación singular y se nos escapa de las manos». También puntualizaba que, aunque la cabina se mantenía recta sobre el asfalto, desconocía si el peso del remolque podría tumbar el camión completo y ocasionar daños a Janduda. «Puede ser peligroso».

El conductor polaco, que ronda los 60 años, recorre Europa continuamente a bordo de su tráiler. Trabaja para la filial irlandesa de GSV, aunque no suele pasar muchos días seguidos allí. «Cuando descanso, voy a Polonia con mi familia», dice.

La semana pasada, viajó desde Irlanda hasta Galicia para recoger las 22 toneladas de Estrella Galicia. Su destino era Inglaterra y, para llegar hasta allí, conducía por el norte de España hasta el puerto de Santander, donde atravesaría el mar en ferri. El pasado viernes ya recorría sus últimos kilómetros en tierras españolas. Cuando se desvió para repostar, siguiendo las indicaciones de su GPS, tuvo el accidente que lo ha retenido en Anero durante una semana.