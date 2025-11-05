El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Daniel de Alfonso en una comparecencia de 2016 en el Parlamento catalán. EFE

Condenan al juez de vigilancia penitenciaria de Cantabria a devolver 82.341 euros

El Tribunal de Cuentas le impone esta pena por cobros indebidos en su etapa de director de la Oficina Antifraude de Cataluña (2011 y 2016)

V. L.

Santander

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 07:15

El Tribunal de Cuentas ha condenado al juez de vigilancia penitenciaria de Cantabria, Daniel de Alfonso, a devolver 82.341,27 euros que cobró indebidamente ... cuando dirigía la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) entre 2011 y 2016, según se recoge en una sentencia de la que se hace eco Europa Press.

