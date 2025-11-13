El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Las aves de corral de todo el país tendrán que estar confinadas desde este jueves.

Las aves de corral de todo el país tendrán que estar confinadas desde este jueves. Javier Cotera

El confinamiento de aves de corral por la gripe aviar se extiende a toda Cantabria

El Ministerio de Agricultura eleva las restricciones impuestas este lunes, que afectaban a 31 municipios de la región, a todo el país por el avance del virus por la Península Ibérica

Sócrates Sánchez

Sócrates Sánchez

Santander

Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:26

Comenta

Si este lunes entraba en vigor la prohibición de cría de aves de corral al aire libre en casi 1.200 municipios de España -31 ... en toda Cantabria- el Ministerio de Agricultura va un paso más allá y eleva las restricciones a todo el país por la expansión del virus de la gripe aviar. En una nueva orden publicada esta mañana en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que ha entrado en vigor este mismo jueves, el Ejecutivo establece el confinamiento de las granjas avícolas al aire libre en cualquiera de los métodos existentes de crías, ya sean explotaciones ecológicas, autoconsumo o que produzcan huevos o carne.

