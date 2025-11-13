El confinamiento de aves de corral por la gripe aviar se extiende a toda Cantabria

Si este lunes entraba en vigor la prohibición de cría de aves de corral al aire libre en casi 1.200 municipios de España -31 ... en toda Cantabria- el Ministerio de Agricultura va un paso más allá y eleva las restricciones a todo el país por la expansión del virus de la gripe aviar. En una nueva orden publicada esta mañana en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que ha entrado en vigor este mismo jueves, el Ejecutivo establece el confinamiento de las granjas avícolas al aire libre en cualquiera de los métodos existentes de crías, ya sean explotaciones ecológicas, autoconsumo o que produzcan huevos o carne.

En el caso de la región, los 31 municipios que se encontraban afectados por la orden ministerial eran todos los que compartían el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel y los de zonas limítrofes -considerados de 'especial riesgo'-, así como otros del arco de la bahía y la franja costera y los vecinos al pantano del Ebro -calificados de 'especial vigilancia'-. Se trata de áreas visitadas por aves migratorias, y donde invernan aves acuáticas, lo que aumenta la probabilidad de que aparezcan ejemplares infectados.

Con esta nueva orden se amplia las restricciones no solo a los lugares afectados, sino también extiende la prohibición a la cría de patos y gansos con otras especies de ave de corral. «Se ha constatado una abundancia de aves migratorias en zonas de humedales, habitual en esta época del año», explica el departamento dirigido por Luis Planas en un comunicado. Desde el mes de julio se han notificado 139 brotes de gripe aviar en granjas avícolas de Europa. En España se han producido 14 focos en explotaciones, la mitad de ellos en Castilla y León, además de 53 en aves silvestres y 5 en cautivas.

El texto hecho público este jueves, además, prohíbe dar agua a las aves de corral procedente de depósitos a los que puedan acceder aves silvestres, salvo en caso de que sea tratada a fin de garantizar la inactivación de posibles virus de la gripe aviar. Asimismo, los depósitos de agua situados en el exterior requeridos por motivos de bienestar animal para determinadas aves de corral deberán quedar protegidos suficientemente contra las aves acuáticas silvestres.