«El que diga que no pasa miedo delante del toro, miente» El cántabro Borja Aguado lleva quince años corriendo los encierros de San Fermín en Pamplona: «Lo practicas una vez y engancha» El cántabro, en el centro de la imagen, con un periódico en la mano. ANA DEL CASTILLO Santander Sábado, 7 julio 2018, 07:36

El cántabro Borja Aguado (Ampuero, 1986) habla de los encierros de San Fermín como un padre de su hijo recién nacido. Lleva desde su mayoría de edad poniéndose delante del toro, animal que venera y respeta. «Con 17 años mis padres me dijeron que si aprobaba el curso me llevarían a San Fermín, así que vi los encierros desde la valla, pero me prometí que el próximo año estaría allí», cuenta. Desde entonces han pasado 15 años y, lejos de mermar su pasión por este animal, crece cada año: «Lo practicas una vez y engancha. Será la adrenalina que generas al estar tan cerca de un animal tan poderoso. Pamplona es la catedral del encierro, es muy difícil hacer una carrera buena porque hay muchos corredores, pero si la haces, la has hecho en Pamplona...», reflexiona. Emociona escuchar a alguien hablar con tanta pasión. En el pueblo los llaman locos, «pero bendita locura».

¿Dónde queda el miedo? «Se pasa miedo y el que diga que no, miente. Piensas en muchas cosas, en la familia, en el trabajo. Te vienen a la cabeza muchas imágenes y recuerdos», explica. Nacho Torre Martínez, natural de Bilbao, pero de madre ampuerense, asegura que no pasa miedo. «Lo peor son los días previos porque ves a los animales y sientes a lo que te vas enfrentar, pero durante el encierro piensas en correr y en disfrutar. Allí dentro te olvidas de todo. Si pasaras miedo no correrías», añade.

A la derecha de la imagen, Aguado con la camiseta verde del Athletic de Bilbao. / DM

Los peor parados son los familiares de los corredores. Ellos sí que pasan miedo. «Nos dicen que estamos locos y dicen eso de 'mira lo que te puede pasar'... Si pensáramos en todo lo que piensan ellos no iríamos», añade Torre.

Junto a Borja y Nacho van otros amigos, todos de Ampuero -de la Asociación 'La tercera bomba'-, aficionados a correr en los encierros de toda España. Este año Aguado correrá con la estela cántabra, «el año pasado lo hice con la del Athletic de Bilbao, porque soy muy aficionado, pero me han metido mucha presión en mi pueblo para que lleve ahora la cántabra y lo haré con orgullo», explica.

Martínez recuerda la primera vez que corrió en Pamplona. «Casi no hablas, estás pensando todo el rato y se te pasan muchas cosas por la cabeza. Cuando termina el encierro buscas a los amigos para darles un abrazo. Después, con la boca seca, vas a desayunar», cuenta riendo.

Se lo toman en serio. Nada de trasnochar la noche anterior al encierro y mucho menos ponerse delante del toro sin dormir: «Lo hacemos con cabeza, tienes que estar allí con los cinco sentidos si no quieres tener un problema. Mi familia lo pasa muy mal, pero saben que soy responsable y no corro sin haber descansado».