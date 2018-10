«Estoy al corriente de mis obligaciones fiscales» Carmen Martínez-Bordiú asegura que no tiene ninguna deuda con la Agencia Tributaria y que en su caso «no ha existido fraude ni evasión fiscal» DM . Santander Martes, 9 octubre 2018, 07:16

«No he sido condenada por la comisión de ningún delito ni infracción administrativa y, además, no tengo ninguna deuda con la Agencia Tributaria. Estoy al corriente de mis obligaciones fiscales». El entrecomillado es de Carmen Martínez-Bordiú después de conocerse que la Agencia Tributaria le ha reclamado más de medio millón de euros tras la adquisición de una serie de inmuebles en Cantabria después de la venta en 2006 de unas acciones que había heredado de su madre.

La nieta de Franco dice que no es cierto que haya sido condenada al pago de sanción alguna a favor de la Agencia Tributaria. En este sentido, aclara, en un comunicado remitido a este periódico, que en su declaración de IRPF del 2006 y 2007 declaró todas las ganancias patrimoniales obtenidas por la venta de acciones, «acogiéndome a unas bonificaciones contempladas en la Ley de IRPF».

Según su versión, la Agencia Tributaria interpretó que no quedaba acreditado el cumplimiento de la totalidad de los requisitos previstos en la norma para la aplicación de dicha bonificación y en defensa de sus derechos recurrió ese criterio. Pero para la Agencia Tributaria no fueron argumentos suficientes para otorgarle la razón en este caso. Martínez-Bordiú reconoce que la «controversia administrativa» finalizó con una sentencia de la Audiencia Nacional de 7 de marzo de 2018, pero aclara que se trata de una desestimación de sus recursos y no ha supuesto la imposición de sanción alguna, «porque la Administración no apreció la comisión de ninguna infracción tributaria por mi parte y por lo tanto no ha existido fraude ni evasión fiscal». La nieta de Franco asegura que son unas normas que generan mucha controversia y son especialmente complejas, y acto seguido acredita que su actuación «ha estado absolutamente amparada en una interpretación razonable de la norma y la propia Sala ha llegado a reconocer en la sentencia la complejidad de la situación enjuiciada».

«En forma y plazo»

Martínez Bordiú insiste en que declaró «la totalidad de las cantidades oportunamente en forma y plazo» y se acogió a una bonificación prevista en la normativa tributaria vigente. Además, explica la nieta de Franco, que dicha deuda tributaria, resultante de la regularización practicada, «fue completamente abonada, sin que en ningún momento haya entrado en vía ejecutiva, por lo que no se adeuda ninguna cantidad». «Reitero –prosigue Carmen Martínez-Bordiú– que la Administración tributaria apreció que no existió ninguna conducta constitutiva de infracción tributaria, tal y como se recoge en el acuerdo de liquidación, ratificado por la Audiencia Nacional».