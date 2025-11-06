El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Atardecer en la playa de Canallave, en Liencres. Andrés Fernández

La Costa Quebrada, un tesoro que cuidar como protagonista de Destino Cantabria

La edición especial sobre el Geoparque de la Unesco se entregará el viernes, 7 de noviembre, con cada ejemplar de El Diario Montañés

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Jueves, 6 de noviembre 2025, 07:24

Comenta

El poder del tiempo se manifiesta de muchas formas. En los 345 kilómetros que recorre la Costa Quebrada, es el factor que ha generado la ... riqueza geológica y medioambiental por la que, desde abril, está catalogado como Geoparque Mundial de la Unesco. La sexta edición de Destino Cantabria recoge en 68 páginas la singularidad del patrimonio natural que, después de 240 años de historia, se sitúa como una de las 'joyas geológicas' de Cantabria. Esta edición especial se entregará el viernes, 7 de noviembre, con cada ejemplar de El Diario Montañés.

