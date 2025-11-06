La Costa Quebrada, un tesoro que cuidar como protagonista de Destino Cantabria

El poder del tiempo se manifiesta de muchas formas. En los 345 kilómetros que recorre la Costa Quebrada, es el factor que ha generado la ... riqueza geológica y medioambiental por la que, desde abril, está catalogado como Geoparque Mundial de la Unesco. La sexta edición de Destino Cantabria recoge en 68 páginas la singularidad del patrimonio natural que, después de 240 años de historia, se sitúa como una de las 'joyas geológicas' de Cantabria. Esta edición especial se entregará el viernes, 7 de noviembre, con cada ejemplar de El Diario Montañés.

Las páginas de la revista recogen, entre llanuras costeras, colinas y valles fluviales, el esfuerzo por cumplir un sueño particular: el de Jesús Mojas, precursor del reconocimiento. Pero también un movimiento de comunidad para mirar el paisaje cántabro con respeto y orgullo. Un recorrido por los ocho municipios que abarca el Geoparque, pero también por su historia, geología, cultura y forma de vida. Porque la Costa Quebrada no es solo un privilegio geológico, sino que representa la voz de un territorio y el empoderamiento de una población activa. 'Destino Cantabria 2025: Especial Costa Quebrada' surge del reconocimiento a un visionario que dedicó buena parte de su vida a ver distinguido el paraíso geológico. Es un homenaje al que conocen como el 'padre' del Geoparque, por su lucha incansable para que se valorase el potencial de la zona.

Encontrarán en la guía la que, desde la Asociación Costa Quebrada, entienden como mejor manera para visitarla: conocerla en profundidad. El objetivo es poner en valor su potencial geológico, pero también inculcar la importancia de este patrimonio natural. De la mano del trabajo de investigación de un amplio equipo de periodistas de El Diario Montañés, el lector se adentrará en las singularidades del territorio. No es todo. La publicación cobra vida gracias al equipo gráfico de este periódico que, bajo la dirección de Miguel de las Cuevas, captura cada rincón de la Costa Quebrada. Todo ello, se plasma gracias al equipo de diseño con Marc González, David Vázquez y Diana Vasylyshyna, bajo la coordinación de Leticia Mena.

Además, la obra se presenta con unas palabras institucionales de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que plantea la catalogación como Geoparque como «un sueño compartido», un «esfuerzo social que nos enorgullece». Y plantea la publicación como un libro que «contribuye al conocimiento de la Costa Quebrada y su promoción».