El PP cree que Zuloaga «ha tomado el mando», porque Revilla «se lo ha entregado» Daniel Pedriza Miércoles, 29 agosto 2018, 18:08

El PP ha opinado hoy que el secretario general del PSOE y delegado del Gobierno, Pablo Zuloaga, ha «tomado el mando» del Ejecutivo cántabro, «marca el rumbo» de la región y «decide la política» de la comunidad autónoma, porque el presidente Miguel Ángel Revilla «se lo ha entregado y ha renunciado a gobernar».

«El presidente no está y no le importa Cantabria y, por eso, traga con todo y entrega el mando a Zuloaga y a los socialistas, porque son quienes le garantizan mantenerse en el Gobierno», ha enfatizado en rueda de prensa el portavoz de los populares cántabros, Íñigo Fernández.

Ha criticado que Pablo Zuloaga haya «anunciado un giro a la izquierda», porque ha considerado que eso va a significar «más impuestos, más gasto público, más despilfarro y más déficit para Cantabria». «Es volver a las andadas, porque es volver a la gran crisis económica, laboral y social del país que se conoce en los últimos tiempos», ha añadido.

A juicio de Íñigo Fernández, que el PSOE «decida el rumbo del Gobierno de Cantabria» es una «mala noticia».

«Si Zuloaga toma el mando del Gobierno y Revilla se lo permite, es porque Revilla no está para gobernar. Revilla no trabaja, está descolgado, no toma decisiones, no dirige, no lidera, no ilusiona. Está agotado y destrozado como su Gobierno», ha sentenciado el portavoz del PP de Cantabria.

Y ha considerado «muy sorprendente» que un socio de Gobierno «diga una cosa» sobre la futura negociación del próximo presupuesto regional y el otro socio «diga otra», aunque Fernández ha indicado que él se queda «con el anuncio de Zuloaga» de que pretende negociar ese documento económico con Podemos.

Fernández ha opinado que el presidente cántabro «sólo trabaja media jornada» y ha señalado que «Cantabria le preocupa muy poco y lo que realmente le interesa es su promoción personal y su estatus mediático». Ha reiterado que Revilla «hace tiempo que ha renunciado a gobernar Cantabria» y sobre las futuras negociaciones del próximo presupuesto autonómico, ha advertido de que no es lo único que haya que negociar, si no que se debe saber «con quién gobernar el último año que queda».

Íñigo Fernández ha insistido en que Revilla «cede permanentemente a las pautas que marcan los socialistas» y ha vuelto a señalar que así ha ocurrido con las denuncias sobre los contratos suscritos por el Servicio Cántabro de Salud.

«Esto huele a fin de un ciclo, esto huele a una etapa que concluye, que se cierra, todos lo vemos y el único que no lo está viendo es Miguel Ángel Revilla», ha augurado.

El portavoz popular ha lamentado que la situación política española se esté trasladando a Cantabria, en referencia a los acuerdos que existen entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos, porque Fernández ha señalado que eso supone un giro «hacia la izquierda más radical».