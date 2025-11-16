Los crímenes más sanguinarios

El asesino de ancianas, la decapitadora de Castro, el 'monstruo' de Liaño... Son algunos de los apodos que reciben los criminales más sanguinarios de los últimos cincuenta años en Cantabria. El Diario Montañés ha rescatado de su hemeroteca ocho de los casos más truculentos de la crónica negra regional. Algunos de los crímenes más crueles se han producido en los últimos años, como es el doble crimen de Liaño o el matricidio de los menores de Castro.

1972 Domingo González Pérez. Asesinó a su mujer y sus dos hijos El parricida de San Román

La vivienda de San Román donde Domingo González Pérez cometió el crimen Alberto Aja

Del macabro hallazgo en los acantilados de San Román, cuando un pescador sacó del mar los cuerpos de dos niños y una mujer, han transcurrido ya 53 años. Más de cinco décadas del terrible asesinato vivido en una pequeña casa que se encuentra junto a la iglesia, una vivienda que aún causa escalofríos a los vecinos. Sucedió en 1972, apenas un mes después de la llegada de la familia al barrio. Él era Domingo González Pérez, natural de Revilla de Camargo, de 46 años, «alto, moreno, muy correcto» –le describieron–;pero bajo su apariencia de vecino tranquilo ocultaba un amplio historial delictivo. Una noche, «el día del Carmen», asesinó a su mujer, Custodia Augusta Ferreira, portuguesa de 30 años, y a los dos pequeños, una bebé de un año, Raquel, y otro hijo de siete años, Luis. A la mujer le golpeó con una silla en la cabeza tras una discusión y al ver que yacía en el suelo terminó por estrangularla. Los niños, que se convirtieron en posibles delatores, corrieron la misma suerte.

1974 Josefa Gómez. Descuartizó a su prima por envidia El crimen que Silió no olvida

Josefa Gómez, tras ser detenida por el asesinato de Crisanta Gómez DM

A Crisanta Gómez Gutiérrez le mató la envidia. Guapa, bondadosa y muy resuelta, con sólo 16 años se había convertido en regente de un bar en el pueblo de Silió. Vivía con sus padres, que eran conocidos como 'los mudos de Silió', y aquel negocio era su único sustento. Una mañana fría de enero de 1974, Crisanta salió como cada día de su casa para ir a trabajar y pasó antes por el chalé de su prima Josefa Gómez García, anterior dueña del negocio. Entró para coger una cazuela para el bar, pero no volvió a salir. Josefa utilizó un hacha para asestarle un golpe mortal en la cabeza y luego la descuartizó. Los padres de Crisanta fueron los primeros en denunciar los hechos cuando se percataron de que su hija no había abierto el negocio aquella mañana. Este periódico tituló la noticia entonces como la 'Extraña desaparición de una joven en Silió'. Dos días después otro titular acaparó la portada del periódico: 'La joven apareció descuartizada'.

1980 Ángel Campo Solana. Asesinó a siete personas y se suicidó Ocho muertos por una tira de tierra

Imagen de archivo del multitudinario funeral de las víctimas DM

Ángel Campo Solana, un vecino de Liermo (Ribamontán al Monte), de 64 años, protagonizó en 1980 el mayor asesinato en masa acaecido en Cantabria. Disparó contra ocho vecinos, matando a siete, y luego se suicidó. Una matanza sin sentido por la disputa sobre la propiedad de una tira de tierra. La Junta Vecinal decía que era comunal y él lo negaba porque el terreno daba acceso a su casa. Los hechos se produjeron el 27 de noviembre.

Ángel salió de su casa «con una escopeta de dos cañones, una gabardina, una chaqueta y una canana repleta de cartuchos». Recorrió las casa de los miembros de la Junta Vecinal. Primero le pegó un tiro a Inocencio Palacio, el presidente; después a Amalio Revuelta, a su hermano Manuel, y a la esposa de Amalio, Encarnación Cruz. A continuación, mató a Vicente López, a Juan Manuel Veci Cruz y a María Concepción Cruz. Cuatro días después, Ángel apareció muerto dentro de un nicho.

1986 Tomás Ruiz Fernández. Asesinó a cuatro personas Un criminal sin reinserción posible

Tomás Ruiz Fernández, escoltado por la Policía M. Bustamante

A Tomás Ruiz Fernández, alias Tomasín, se le atribuyen cuatro homicidios cometidos en Mogro y Cueto en 1986. El juez de la Audiencia de Cantabria le impuso una pena de 88 años de cárcel en 1987. Su historial delictivo comenzó cuando sólo tenía quince años y quienes le conocían confirmaban que «llevaba el mal en la sangre» y que ya de pequeño había recibido tratamiento psiquiátrico. Estaba considerado como un individuo de carácter explosivo y con una personalidad psicopática de carácter irreversible. En su caso la reinserción era imposible, pues aprovechaba los permisos carcelarios para salir a la calle y cometer nuevos crímenes. Pero en una de esas ocasiones un ajuste de cuentas cambió su historia. Era octubre de 2009, cuando regresaba a El Dueso tras un permiso penitenciario. La furgoneta en la que viajaba junto a otras dos personas fue acribillada a balazos. Murió en el acto.

1987 José Antonio Rodríguez Vega. Mató a 16 mujeres El asesino de ancianas

José Antonio Rodríguez, conducido a los juzgados Andrés Fernández

Será recordado como uno de los asesinos en serie más sanguinarios de la historia de España. Nacido en Santander en 1957, José Antonio Rodríguez Vega encandilaba a sus víctimas antes de violarlas y asesinarlas. La secuencia de muertes de ancianas en la capital en tan poco tiempo –la primera fue en diciembre del 1987– despertó las sospechas de un periodista de este periódico. La presión mediática azuzó la investigación policial, y cuando los agentes entraron en la casa de Vega encontraron el cuarto de los horrores:una habitación decorada con objetos de 16 ancianas que había asesinado. Era un narcisista que, según quienes realizaron su perfil psicológico, había desarrollado una obsesión infantil hacia su madre, lo que presumiblemente le llevó a cometer los crímenes. Vega, que planeaba con soberbia su salida de la cárcel y su periplo por las televisiones, murió acribillado a navajazos en 2002 en la cárcel de Topas, Salamanca.

2019 Carmen Merino. Mató a su pareja La decapitadora de Castro

Carmen Merino, en una de las sesiones del juicio celebrado en Las Salesas Sane

El crimen de la decapitadora de Castro Urdiales es uno de los más crueles que se han registrado en los últimos años no solo en Cantabria sino en el resto de España. Los hechos se remontan a febrero del año 2019, cuando, en un día y hora que no se ha podido determinar, Carmen Merino «participó de forma activa» en la ejecución de hechos que causaron la muerte de Jesús María Baranda. Su intención fue «aprovecharse económicamente de los bienes y dinero de quien era su pareja», al haber sido nombrada por este heredera universal en su testamento. La Fiscalía solicitó en el juicio 25 años de cárcel por un delito de asesinato con el agravante de parentesco. Sin embargo, para el jurado no quedó probado que Merino suministrara previamente a Jesús Mari una elevada dosis de diazepam para acabar con su vida, eliminando así cualquier posibilidad de defensa por su parte. Por eso, fue condenada a 15 años de cárcel por homicidio.

2021 José Reñones. Mató a su bebé de once meses y a su pareja El 'monstruo' de Liaño

José Reñones tras conocer el veredicto de culpabilidad del jurado Javier Cotera

El conocido como doble crimen de Liaño pasará a la historia por ser el que mayor castigo ha supuesto para su autor, José Reñones, condenado a la prisión permanente revisable y otros 25 años de cárcel por el asesinato de su pareja Eva Reñones y la hija de once años de ambos. Los dramáticos hechos se remontan al 17 de diciembre de 2021. Ese día, Reñones se encontraba en casa de Eva pese a que tenía una orden de alejamiento. Ella le había permitido volver. Debido a su comportamiento autoritario y despreciativo hacia ella y su hija, la mujer llamó a la Guardia Civil, que obligó a Reñones a abandonar la casa. Pero «pasados unos minutos se dio la vuelta y volvió a la vivienda», de modo que una hora después su pareja, a quien no se le había avisado por la Guardia Civil de que el acusado no había ingresado en prisión, regresó creyendo que él no estaba en ella. Cuando Eva y su hija entraron en casa, Reñones acabó con sus vidas con violencia.

2024 Hijos de Silvia López. Asesinaron a su madre adoptiva El matricidio de dos menores

Silvia López junto a los dos niños que acabaron con su vida DM

El 7 de febrero de 2024, Castro Urdiales fue el escenario de uno de los crímenes más escalofriantes de la historia reciente de Cantabria. Sobre las 17.30 horas de ese día, en el chalé familiar, ubicado en la calle Monte Cerredo de Castro, dos hermanos de 13 y 15 años, nacidos en Rusia, mataron a sangre fría a su madre adoptiva, Silvia López, de 48 años. Al mayor se le impuso una pena de 6 años de internamiento en un centro cerrado (el menor era inimputable). Según recogió la sentencia, «mientras el menor sujetaba a su madre por detrás cogiéndola del cuello y apretándola fuertemente haciéndola caer al suelo», el otro adolescente cogió un cuchillo del escurreplatos y empezó a clavarlo con fuerza en la cabeza de Silvia y en la parte posterior del cuello. La mujer trató en vano de defenderse, pero murió desangrada. Los dos hermanos trasladaron el cuerpo al garaje, lo introdujeron en el coche, que empotraron contra la pared, y simularon que habían sufrido un secuestro.

