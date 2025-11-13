El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Ejemplar de charrán común charrán, en una imagen de archivo. Life-SeoBird

Cuarto caso de gripe aviar en Cantabria

Este positivo, detectado en Villaescusa, se suma a los ya declarados en Laredo, Santoña y Castro Urdiales

Lucio V. Del Campo

Lucio V. Del Campo

Santander

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:58

La Consejería de Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria ha confirmado este jueves un nuevo caso de gripe aviar en Cantabria, lo que eleva el ... número de contagios por esta enfermedad a cuatro ejemplares. El positivo es un charrán común y ha sido detectado en Villaescusa. Tras el primer caso confirmado en Castro Urdiales, -el día pasado 29 de septiembre- que «nos puso en alerta», se han sumado otros dos. Uno el 5 de octubre en Laredo y el otro 7 del mismo mes en Santoña.

