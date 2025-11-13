Cuarto caso de gripe aviar en Cantabria

La Consejería de Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria ha confirmado este jueves un nuevo caso de gripe aviar en Cantabria, lo que eleva el ... número de contagios por esta enfermedad a cuatro ejemplares. El positivo es un charrán común y ha sido detectado en Villaescusa. Tras el primer caso confirmado en Castro Urdiales, -el día pasado 29 de septiembre- que «nos puso en alerta», se han sumado otros dos. Uno el 5 de octubre en Laredo y el otro 7 del mismo mes en Santoña.

La titular del área, María Jesús Susinos, ha sido la encargada hoy de anunciar este nuevo caso en Villaescusa, al que ha catalogado de «alta patogenicidad». Según detalló Susinos, hasta ahora en Cantabria no ha habido ningún caso de esta enfermedad en animales domésticos, «solo en silvestres».

También recordó, a preguntas de los periodistas tras una rueda de prensa en la que anunció la «desescalada flexible» de las medidas contra la dermatosis nodular, que la gripe aviar a diferencia de la enfermedad anterior, sí que es de tipo zoonosis. Es decir, que esta sí que se transmite al ser humano, por lo que es una enfermedad que «conlleva vacíos y cordones sanitarios» para evitar su propagación y minimizar los posibles daños a las personas.

Por ello, y para la seguridad del ser humano y de los animales domésticos, la consejera ha instado a los dueños de las explotaciones de gallinas que «tengan cuidado con los comederos y bebederos, porque es fundamental que no tengan contacto directo con aves silvestres».

Confinamiento nacional

Al hilo del anuncio de este jueves del Ministerio de Agricultura, en el que confina a todas las explotaciones de aves de corral del país por la gripe aviar, Susinos hizo un llamamiento «a la responsabilidad, pese a las dificultades que tiene la norma» y señaló que esta medida estará en activo «hasta el mes de marzo, porque va ligado al movimiento migratorio de las aves». «Salvo que el Ministerio diga lo contrario», matizó. Sobre el precio de los huevos, que «está subiendo de manera exponencial», apuntó que «iremos viendo cómo va evolucionando». «Al haber menos gallinas, el precio de los huevos sube», añadió la consejera.