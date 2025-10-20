Cuatro detenidos por robar móviles, tablets, dinero y casi 800 cajetillas de tabaco

Ana del Castillo Santander Lunes, 20 de octubre 2025, 11:25 Comenta Compartir

La Guardia Civil ha detenido a cuatro hombres por, al menos, siete robos con fuerza perpetrados en establecimientos de Huesca, Cantabria y Asturias.

El grupo ... de delincuentes 'trabajaba' de madrugada, aprovechaba la oscuridad para llevar a cabo robos en restaurantes, bares y tiendas de telefonía, y tenían bien repartidas sus tareas. Mientras dos de ellos vigilaban, un tercero rompía la puerta o el escaparate con un objeto contundente y junto al cuarto entraba al local para llevarse todo lo que pudiera tener valor, como teléfonos móviles, tablets, cajetillas de tabaco o dinero. Según el recuento de la Benemérita, el valor de lo robado asciende a 30.000 euros.

La operación 'Fluence' de la Guardia Civil arranca el pasado 2 de octubre en Huesca. Los delincuentes accedieron de madrugada a un comercio de la localidad de Monzón rompiendo con un objeto pesado el cristal del escaparate. Una vez dentro, se llevaron móviles de alta gama por valor de más de 6.500 euros. Tras recabar pistas y huellas en el lugar del suceso, el equipo de investigación de la Guardia Civil pudo dar con la matrícula del vehículo con el que la banda huyó del lugar. Casi 800 cajetillas de tabaco Días después, a poco más de cien kilómetros de Monzón, en un control policial en Sabiñánigo (Huesca), guardias civiles detectaron el vehículo sospechoso -un Renault de color negro- con cuatro varones dentro. Tras identificarlos, observaron que en el maletero llevaban 795 cajetillas de tabaco -valoradas en unos 4.611 euros-, cuatro teléfonos móviles, dos tablets y 2.406 monedas de diverso valor con billetes en efectivo que sumaban un total de 4.000 euros. Además, también tenían el objeto contundente usado para romper el escaparate de la tienda de Monzón. Ampliar La investigación sacó a la luz que todo ese material encontrado en la parte trasera del coche había sido robado, además de en el comercio de Huesca, en otros establecimientos de Cantabria y Asturias. Las diligencias han sido entregadas junto con los detenidos en el Juzgado de Instrucción número 2 de Monzón. La autoridad judicial ha dictado prisión provisional para todos ellos.

