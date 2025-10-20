El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Robos en Cantabrias, Asturias y Huesca

Cuatro detenidos por robar móviles, tablets, dinero y casi 800 cajetillas de tabaco

El grupo de delincuentes aprovechaba la madrugada para romper los escaparates con un objeto contundente y colarse en los locales

Ana del Castillo

Ana del Castillo

Santander

Lunes, 20 de octubre 2025, 11:25

Comenta

La Guardia Civil ha detenido a cuatro hombres por, al menos, siete robos con fuerza perpetrados en establecimientos de Huesca, Cantabria y Asturias.

El grupo ... de delincuentes 'trabajaba' de madrugada, aprovechaba la oscuridad para llevar a cabo robos en restaurantes, bares y tiendas de telefonía, y tenían bien repartidas sus tareas. Mientras dos de ellos vigilaban, un tercero rompía la puerta o el escaparate con un objeto contundente y junto al cuarto entraba al local para llevarse todo lo que pudiera tener valor, como teléfonos móviles, tablets, cajetillas de tabaco o dinero. Según el recuento de la Benemérita, el valor de lo robado asciende a 30.000 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La revolución de los estadios del fútbol español
  2. 2

    Peñacastillo y Nueva Montaña estrenarán más de 400 pisos en los próximos meses
  3. 3

    San Lucas de nuevo abarrotado en Hoznayo
  4. 4

    La Cuadrona espera su transformación
  5. 5

    Sanidad estrena un canal de consultas directo entre médicos de los centros de salud y de los hospitales
  6. 6

    Cantabria concede mil permisos en terreno rústico en dos años con la nueva Ley del Suelo
  7. 7 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  8. 8

    La educación cántabra afronta una semana de huelga docente
  9. 9

    «El Gobierno ha hecho lo contrario a ayudarnos y aun así hemos sobrevivido»
  10. 10

    Ojos de salmón con queso crema

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Cuatro detenidos por robar móviles, tablets, dinero y casi 800 cajetillas de tabaco

Cuatro detenidos por robar móviles, tablets, dinero y casi 800 cajetillas de tabaco