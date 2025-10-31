Cuatro heridos en la colisión de un autobús y un turismo en la A-8 a la altura de Bárcena de Cicero Tres de ellas han sido trasladadas a un centro sanitario, dos con pronóstico reservado

DM . Santander Viernes, 31 de octubre 2025, 22:32 | Actualizado 22:39h. Comenta Compartir

Cuatro personas han resultado heridas de diversa consideración esta noche tras la colisión de un turismo y un autobús en la autovía A-8 a la altura de Bárcena de Cicero.

Según informa el Servicios de Emergencias del 112 en sus redes sociales, de los cuatro heridos, tres han sido trasladados a un centro sanitarios y, de estos, dos tienen pronostico reservado.

El accidente se ha producido pasadas las nueve de la noche en el kilómetro 182.

Ampliar @112Cantabria

Intervienen en el lugar bomberos del Servicio de Emergencias del 112, Graudia Civil y ambulancias del 061.