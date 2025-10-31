El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
@112cantabria

Cuatro heridos en la colisión de un autobús y un turismo en la A-8 a la altura de Bárcena de Cicero

Tres de ellas han sido trasladadas a un centro sanitario, dos con pronóstico reservado

DM .

DM .

Santander

Viernes, 31 de octubre 2025, 22:32

Comenta

Cuatro personas han resultado heridas de diversa consideración esta noche tras la colisión de un turismo y un autobús en la autovía A-8 a la altura de Bárcena de Cicero.

Según informa el Servicios de Emergencias del 112 en sus redes sociales, de los cuatro heridos, tres han sido trasladados a un centro sanitarios y, de estos, dos tienen pronostico reservado.

El accidente se ha producido pasadas las nueve de la noche en el kilómetro 182.

@112Cantabria

Intervienen en el lugar bomberos del Servicio de Emergencias del 112, Graudia Civil y ambulancias del 061.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los responsables del camping Arenas de Ajo se enfrentan a cuatro años de prisión
  2. 2

    Fallece un buzo cántabro mientras trabajaba en una presa de Jaén
  3. 3

    Vecinos de San Felices piden que se desmantele la ruta mitológica del monte Tejas
  4. 4

    «Me puse muy nerviosa al ver a un desconocido abrazar y coger a mi hija de dos años»
  5. 5

    Sanidad recupera su sistema informático después de tres horas
  6. 6 El Tribunal Superior reconoce la incapacidad absoluta a una mujer de Cantabria con síndrome poscovid
  7. 7 El primer Ballena Sound trae a Santander a La La Love You, Marlena y el musical de Las Guerreras K-Pop
  8. 8 La diseñadora Beda Herrezuelo: «Fue muy doloroso pasar por delante de mi tienda y verla cerrada»
  9. 9

    Para en seco a una patrulla de la policía de Santander, les lanza un objeto e intenta pegarles
  10. 10

    Comienza el derribo de la Clínica Cotero, en Menéndez Pelayo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Cuatro heridos en la colisión de un autobús y un turismo en la A-8 a la altura de Bárcena de Cicero

Cuatro heridos en la colisión de un autobús y un turismo en la A-8 a la altura de Bárcena de Cicero