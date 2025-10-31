Cuatro heridos en la colisión de un autobús y un turismo en la A-8 a la altura de Bárcena de Cicero
Tres de ellas han sido trasladadas a un centro sanitario, dos con pronóstico reservado
Santander
Viernes, 31 de octubre 2025, 22:32
Cuatro personas han resultado heridas de diversa consideración esta noche tras la colisión de un turismo y un autobús en la autovía A-8 a la altura de Bárcena de Cicero.
Según informa el Servicios de Emergencias del 112 en sus redes sociales, de los cuatro heridos, tres han sido trasladados a un centro sanitarios y, de estos, dos tienen pronostico reservado.
El accidente se ha producido pasadas las nueve de la noche en el kilómetro 182.
Intervienen en el lugar bomberos del Servicio de Emergencias del 112, Graudia Civil y ambulancias del 061.