El PP cuestiona el compromiso del Estado con el área industrial de La Pasiega porque «no hay nada» El diputado Íñigo Fernández en una imagen de archivo / Roberto Ruiz Fernández resalta que todos los proyectos del Gobierno PSOE-PRC están sin empezar a falta de un año para acabarse la legislatura PILAR CHATO Santander Viernes, 7 septiembre 2018, 18:06

El Partido Popular ha cuestionado hoy cualquier compromiso del Estado con el proyecto industrial del Llano de La Pasiega por una razón tan sencilla como que no puede comprometerse con algo que no existe ya que el Gobierno regional no ha hecho nada , «no ha movido ni un papel». A nueve meses de que acabe la legislatura, «todos» los proyectos del Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) están «sin empezar», ha sentenciado el portavoz Popular Íñigo Fernández después de que esta semana la ministra de Industria Reyes Maroto, asegurase en la UIMP que están trabajando para desbloquear el proyecto del área industrial.

No hace la misma lectura el PSOE o el propio Gobierno, cuyo consejero de Industria, Francisco Martín, ve con optimismo las palabras de la ministra. Para el PSOE, mientras que Pedro Sánchez en «solo cien días» ha dado su compromiso para la inversión en el Llano de la Pasiega, este área industrial no contó ni con la complicidad ni con el apoyo del PP.

Sin embargo, para el diputado popular Íñigo Fernández, el PSOE y la ministra de Industria, Reyes Maroto, no han ido «un centímetro más allá» en su apoyo a este proyecto para crear un centro logístico de lo que lo hicieron el PP y el ex titular de Fomento, Íñigo de la Serna. Y es que, a su juicio, no es que el PP bloqueara el proyecto, sino que el proyecto «está bloqueado porque no se ha hecho nada».

El portavoz popular considera que tras las dos reuniones en las que los gobiernos de España y de Cantabria han hablado de La Pasiega, la del presidente Revilla y Pedro Sánchez en La Moncloa, y la de la ministra y el consejero de Industria, Francisco Martín, no hay ninguna novedad en un proyecto que, en su opinión, «cada vez se parece más al cuento de la lechera».

Para Fernández, difícilmente se pueden firmar acuerdos o se puede comprometer financiación cuando el Gobierno de Cantabria mantiene este proyecto «en consultas previas» y no ha hecho el trabajo que tenía que hacer. Así, ha recordado que tras la constitución de la mesa de trabajo para impulsar esta iniciativa, el pasado 22 de febrero, Fomento requirió al Gobierno regional una serie de documentos técnicos, necesarios para poder empezar a trabajar, que a día de hoy «no se han enviado porque no existen». Y a ello se suma, ha destacado el portavoz popular, que el anuncio del Consejero de Industria acerca del PSIR de la Pasiega remite la resolución del proyecto singular a una fecha posterior a las elecciones autonómicas, y la deja, por lo tanto, para otro gobierno.

Por contra, el consejero de Industria, Francisco Martín, ha vuelto a insistir en que el cambio en La Moncloa tras la salida del PP y la llegada de Sánchez ha supuesto «un cambio absoluto de actitud» y ha asegurado que «ahora se están sacando» los «palos en las ruedas» que, a su juicio, pusieron los 'populares' a este proyecto cuando estaban al frente del Ejecutivo central. «Estamos recuperando la velocidad de crucero que nunca se debió perder», ha dicho el titular de Industria . El PSOE ha respondido al PP que el centro logístico en el Llano de la Pasiega «será pronto una realidad» que servirá para potenciar el desarrollo y crecimiento del puerto de Santander, que «debe ser uno de los motores de la economía y la industria regional».